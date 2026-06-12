تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تنی ترانزیت کالا تا پایان برنامه هفتم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید صباغزاده اظهار کرد: در زمینه اصلاح سازههای فاقد آبگذری و از مجموع هدفگذاری برای ۳۲۳۹ دستگاه، طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب عملیات رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و مهندسی ۲۰۰ و ۶۶۲ سازه فاقد آبگذری اجرایی شده است.
وی از هدفگذاری تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تنی ترانزیت کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (۳۰ میلیون تن ترانزیت جادهای و ۱۰ میلیون تن ترانزیت ریلی) تا پایان برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۴ و به واسطه مسائلی همچون جنگ ۱۲ روزه و رمضان و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، هدفگذاری ۱۸.۵ میلیون تنی سالانه با تحقق ۱۶.۷ میلیون تنی همراه بود.
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و بهبود فرآیندها بیان کرد: از مجموع هدفگذاری نوسازی ۱۱۰ هزار دستگاه ناوگان حملونقل عمومی در قالب قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۶ هزار و ۴۲۰ دستگاه و ۱۴ هزار و ۱۶۲ دستگاه نوسازی شده است.
صباغزاده خاطرنشان کرد: همچنین در راستای اجرای اهداف ترسیم شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر جلوگیری از تخریب جادهها ناشی از اضافه تناژ حمل بارهای معدنی و با توجه به الزام به صدور بارنامه برای محمولههای معدنی برای جلوگیری از حمل اضافه تناژ، در سال گذشته ۱۱۳ میلیون تن بار معدنی دارای بارنامه در سطح راههای کشور جابهجا شده است.
وی از کاهش ۱۰ درصدی سالانه تلفات ناشی از تصادفات جادهای بهعنوان یکی دیگر از اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت یاد و تأکید کرد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اجرای پروژههای بهسازی و ایمنسازی راههای اقدامات متعددی را در این حوزه اجرایی کرده و در حال اجرا دارد.
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و بهبود فرآیندها تأکید کرد: با بهسازی و مرمت راههای دسترسی به یادمان شهدای کشور در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۶۸ و ۸۲ کیلومتر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرایی شده است.