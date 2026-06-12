باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی ۵ سانحه رانندگی در جاده‌های فیروزآباد، کوار، مرودشت، کازرون و شیراز ۲۷ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

تصادف در محور فیروزآباد با ۸ مصدوم

حادثه رانندگی در محور فیروزآباد ۸ مصدوم برجای گذاشت.

جاویدان مسئول اورژانس فیروزآباد اظهار کرد: با اعلام گزارشی مبنی بر برخورد ۲ خودرو پراید و پژو ۴۰۵ در حدفاصل روزبدان و جایدشت این شهرستان به مرکز ارتباطات ۱۱۵، کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه ۸ مصدوم داشت که ۳ نفر برای ادامه درمان به بیمارستان قائم (عج) فیروزآباد انتقال یافتند و ۵ نفر دیگر پس از دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی در محل، نیازی به انتقال نداشتند.

حادثه رانندگی در کمربندی کوار با ۵ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در کمربندی کوار ۵ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد ۲ دستگاه پراید در کمربندی کوار به سمت بند بهمن به مرکز ارتباطات ۱۱۵، گروه‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه ۵ مصدوم به همراه داشت که همه مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) کوار منتقل شدند.

واژگونی خودرو با ۵ مصدوم در مرودشت

واژگونی خودرو در ابتدای روستای درهمال مرودشت ۵ مصدوم به همراه داشت.

امیری مسئول اورژانس مرودشت اظهار کرد: با اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی زانتیا در محور درودزن و ابتدای روستای درهمال به مرکز ارتباطات ۱۱۵، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که ۳ نفر پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند و ۲ نفر نیز در محل، خدمات درمانی دریافت کردند و نیاز به انتقال نداشتند.

تصادف در محور کازرون - دشت برم با یک فوتی و ۴ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور کازرون - دشت برم یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

بهمن جمشیدی مسئول اورژانس کازرون بیان کرد: با اعلام گزارش برخورد یک دستگاه مزدا وانت با سمند در جاده کازرون - دشت برم به سمت دشت ارژن، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این سانحه یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده و قبل از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان باخت.

جمشیدی تصریح کرد: این سانحه ۵ مصدوم نیز داشت، که مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون منتقل شدند.

او اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

۵ مصدوم بر اثر سانحه رانندگی در جاده شیراز

انحراف خودرو در جاده شیراز ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش انحراف خودرو سمند در جاده شیراز - کمربندی معالی آباد - ابتدای بزرگراه مهندسین، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: این سانحه، ۵ مصدوم برجای گذاشت که مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.