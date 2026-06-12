مهلت ارسال عکس به مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» تا ۳۰ خرداد ماه تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به استقبال متقاضیان و به منظور فراهم شدن فرصت برابر برای همه علاقه‌مندان و ایجاد فضای رقابتی گسترده بین عکاسان، مهلت ارسال آثار به مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» تا روز شنبه ۳۰ خرداد ماه تمدید شد. پیش از این، مهلت ارسال آثار تا ۲۰ خرداد تعیین شده بود. 

هنرمندان، عکاسان خبری و علاقه‌مندان به حوزه عکاسی اجتماعی می‌بایست عکس‌های خود را به همراه نام و نام خانوادگی، شماره تماس و به صورت فایل به شماره تلفن ۰۹۳۹۵۷۲۳۵۵۳ در پیام‌رسان بله ارسال کنند. 

مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» با هدف بازنمایی جلوه‌های همدلی مردم، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های امدادی در مواجهه با آثار و پیامد‌های جنگ توسط شهرداری منطقه ۱۱ برگزار می‌شود.

این مسابقه در ۷ محور شامل امدادرسانی، نیرو‌های مسلح، سازمان‌ها و گروه‌های جهادی، رسانه‌ها، احساسات و عواطف، کودک و خانواده و امید به زندگی طراحی و اجرا می‌شود. 

گفتنی است به نفرات اول تا سوم این مسابقه به ترتیب ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار اهدا می‌شود. همچنین ۳۰ اثر برتر برای نمایشگاه انتخاب شده و به هر اثر ۱۰ میلیون ریال حق‌التألیف تعلق می‌گیرد. هیأت داوران مسابقه هم متشکل از حمید فروتن، نقی خوش‌خلق، سید شهاب‌الدین واجدی، حامد جعفرنژاد و عبدالوحید مینا است.

برچسب ها: مسابقه عکاسی ، جنگ رمضان
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