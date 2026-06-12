باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع دفاعی اوکراینی اعلام کرد که کی‌یف در نشست هفته آینده، ۲۰ میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی از متحدان خود درخواست خواهد کرد تا آنچه را که برتری فعلی خود در میدان نبرد بر روسیه می‌داند، تثبیت کند.

این درخواست روز پنج‌شنبه آینده در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین، ائتلافی از بیش از ۵۰ کشور که به عنوان گروه رامشتاین نیز شناخته می‌شود، مطرح خواهد شد. این گروه کمک‌های مالی و نظامی را برای کی‌یف سازماندهی می‌کند. این منبع گفت: «ما یک پنجره فرصت شش تا نه ماهه در میدان نبرد داریم که نیاز به شتاب فوری در تأمین مالی دارد.»

پیشروی روسیه در میدان نبرد در سال جاری کاهش یافته است و ماه گذشته عملاً متوقف شد، زیرا حملات پهپادی میان‌برد اوکراین به تدارکات و لجستیک آنها برای خط مقدم آسیب رسانده است. در همین حال، حملات پهپادی دوربرد اوکراین به بخش انرژی روسیه آسیب می‌زند. پوتین هفته گذشته گفت که نیرو‌های روسیه هر روز در میدان نبرد در حال پیشروی هستند و هیچ خطری برای اقتصاد روسیه وجود ندارد، اگرچه اذعان داشت که حملات اوکراین در حال ایجاد آسیب است.

بر اساس این گزارش، از برخی متحدان خواسته می‌شود که هر کدام بین ۲ تا ۶ میلیارد دلار برای رسیدن به هدف ۲۰ میلیارد دلاری، چه به صورت کمک و چه به صورت وام، مشارکت کنند. این درخواست اولین بار توسط پولیتیکو گزارش شد.

منبع: رویترز