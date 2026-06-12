رسانه‌های محلی روز جمعه گزارش دادند فرودگاه فولسبوتل در هامبورگ به دلیل یک «وضعیت امنیتی» تخلیه شده و تمام پرواز‌ها به طور موقت لغو شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های محلی روز جمعه گزارش دادند که به دلیل یک «وضعیت امنیتی»، مسافران در فرودگاه فولسبوتل در هامبورگ از منطقه امنیتی تخلیه شدند.

به گفته مسئولان فرودگاه، تمام پرواز‌ها به طور موقت لغو شده و مسافران مجبور شدند تمام مناطق آن سوی نقاط بازرسی امنیتی را ترک کنند. حتی مسافران سوار بر هواپیما نیز مجبور به پیاده شدن شدند.

در همین حال، نشریه آلمانی بیلد گزارش داد که یک «عملیات بزرگ پلیس» به دلیل وجود یک «شی مشکوک» آغاز شد، در حالی که تی-آنلاین گزارش داد که مناطق امنیتی پس از آن تخلیه شد که مردی دکمه اضطراری را فشار داد.

منبع: بیلد

برچسب ها: فرودگاه هامبورگ ، وضع امنیتی
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