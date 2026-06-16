اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ۳۰ اردیبهشت ماه بود که انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران از افزایش قیمت شیرخام خبر داد که براساس مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه قیمت هر کیلو شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان اعلام شده است.

مسئولان وزارت تعاون، از شنبه ۱۶ خرداد ماه اعلام کردند که خانوارها می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد با کالابرگ از ۱۰ درصد تخفیف خرید محصولات لبنی برخوردار شوند. البته وزارت تعاون به این بسنده نکرده و دنبال اعمال تخفیف بیشتر روی قیمت روغن در طرح کالابرگ و آغاز رایزنی هایی با تولیدکنندگان تخم مرغ است.

بررسی ها از سطح فروشگاه ها نشان می دهد که تخفیف های لبنیات اعمال شده است، حال باید منتظر ماند و دید که آیا کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی اثری در سرانه مصرف دارد؟

مشکلی در تولید شیر خام نداریم/ پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن شیر خام تا پایان سال

جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در حال حاضر مشکلی در جذب شیر خام دامداران بدلیل باز بودن صادرات وجود ندارد.

وی قیمت خرید هر کیلو شیرخام از دامدار را ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: پرداخت مطالبات با تاخیر در حال انجام است، اما مشکلی در جذب شیرخام وجود ندارد.

آزاد ادامه داد: ماشین تولید شیرخام موجود زنده است و از طرفی به سبب شرایط مساعد نهاده ها، کاهشی در تولید شیرخام نداشتیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: درخواست ما ابتدا بر آن است که کالابرگ به تامین پروتئین اختصاص یابد که بدلیل شرایط مناسب توزیع، در ابتدا رتبه سوم خرید به گوشت قرمز اختصاص یافت، اما اکنون از مسیر خود منصرف شده است. بنابراین برای افزایش سرانه مصرف لبنیات و محصولات پروتئینی، رقم کالابرگ در این زمینه باید افزایش یابد. گفتنی است با توجه به افزایش قیمت لبنیات، دولت باید در پرداخت کالابرگ حمایت کند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید شیرخام به ۱۴ میلیون تن برسد.

اعمال تخفیف ۵ درصدی برای فروش محصولات لبنی

محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به وضعیت تولید و توزیع محصولات لبنی گفت: اگرچه برای قضاوت تاثیر افزایش قیمت زود است، اما به نظر می رسد کمی کاهش در مصرف اتفاق افتاده است و تقاضای کمتری از طرف بازار مصرف روانه شرکت های تولید لبنیات شده است.

وی با اشاره به تاثیر اعمال تخفیف خرید محصولات لبنی بر بازار افزود: برخی اوقات همزمان با افزایش قیمت ها ممکن است در سطح فروشگاه های زنجیره ای تخفیف هایی اعمال شود، اما با توجه به حاشیه سود کم صنعت لبنیات که حدود ۵ درصد است تخفیف های اعمال شده کوتاه مدت است.

فربد درباره وضعیت صادرات و آینده صنعت لبنیات بیان کرد: شرایط صادرات نسبتا عادی است، اما به هر حال می تواند تحت تاثیر جنگ تحمیلی دچار نوسان شود که با توجه به تعدد مرزهای زمینی ایران برای صادرات محصولات لبنی جای نگرانی نیست .

سرانه مصرف لبنیات کاهش یافت

علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: در حال حاضر قیمت لبنیات مبنایی ندارد به طوریکه قیمت ها توسط سازمان‌حمایت قیمت گذاری شده باشد و همواره در کالابرگ با تخفیف ۱۰ درصد عرضه شود.

به گفته وی، در شرایط فعلی عرضه لبنیات بیش از تقاضاست و با افزایش اخیر نرخ لبنیات، سرانه مصرف کاهش پیدا کرده است.

ظفری با اشاره به راهکار ارتقای سرانه مصرف لبنیات و قدرت خرید خانوار بیان کرد: دولت می تواند به جای افزایش رقم یارانه ها، مبلغ مشخصی را برای کالابرگ لبنیات در نظر بگیرد به طوریکه در زمان مشخصی در اختیار واحدها قرار دهند تا محصولات لبنی را با نرخ مشخص در بازار توزیع کنند، همچنین همانند گذشته می تواند شیر یارانه ای توزیع کند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه استمرار روند فعلی پرداخت کالابرگ اثری در افزایش سرانه مصرف لبنیات ندارد، گفت: در حال حاضر تولید شیرخشک روبه کاهش است و در مقابل تولید شیرخشک افزایش می یابد و براساس برآوردهای صورت گرفته ۷ میلیون تن شیر خام تولیدی روانه کارخانه های شیرخشک می شوند.

افزایش قیمت لبنیات در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های اخیر بارها نسبت به کاهش سرانه مصرف این محصولات در کشور هشدار داده شده است و از طرفی براساس آمارهای اعلامی، سرانه مصرف لبنیات در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلو در سال است که در حال حاضر برخی مسئولان و کارشناس های حوزه لبنیات سرانه مصرف لبنیات در ایران را کمتر از ۵۰ کیلو اعلام می کنند که با استاندارد جهانی فاصله معناداری دارد.