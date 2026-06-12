باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان بینالمللی امدادی آکسفام در تحلیلی اعلام کرد که تعداد فلسطینیهای کشتهشده در کرانه باختری توسط نیروهای اسرائیلی از سال ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از مجموع ۱۷ سال قبل از آن است. آکسفام به نقل از دادههای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، ۱۲۴۴ فلسطینی از جمله ۲۶۸ کودک در کرانه باختری کشته شدهاند. در مقایسه، بین سالهای ۲۰۰۶ تا پایان ۲۰۲۲، ۱۰۳۶ فلسطینی از جمله ۲۲۵ کودک کشته شدهاند.
بشرا خالدی، رهبر سیاست بشردوستانه آکسفام، گفت که افزایش کشتار غیرنظامیان در کرانه باختری غمانگیز و وحشتناک است. در حالی که چشمهای جهان به غزه دوخته شده، حملات در کرانه باختری در حال شتاب گرفتن است. این تحلیل همچنین نشان داد که در سه سال گذشته، نزدیک به ۴۶۰۰۰ فلسطینی در کرانه باختری به دلیل عملیات نظامی، خشونت اشغالگران، تخریب منازل و محدودیتهای دسترسی آواره شدهاند. به گفته آکسفام، این رقم در مقایسه با کمی بیش از ۱۳۰۰۰ نفری است که در ۱۴ سال قبل آواره شدند.
این سازمان گفت که محدودیتهای حرکت نیز افزایش یافته است و اکنون ۹۲۵ مانع بر حرکت در سراسر کرانه باختری از جمله بیتالمقدس شرقی تأثیر میگذارد.
آکسفام گفت که بیش از یک پنجم فلسطینیهای کشتهشده در دوره ۲۰ ساله تحت پوشش این دادهها کودک بودند. به گفته آکسفام، بیش از ۵۴۰ حمله شهرکنشینان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ ثبت شده است. از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، مقامات فلسطینی میگویند اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه کردن کرانه باختری تشدید شده است. در یک نظر مهم در ژوئیه گذشته، دیوان بینالمللی دادگستری اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرکها در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی شد.
منبع: رویترز