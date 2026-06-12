حل مشکلات معیشتی و گرانی نیازمند مدیریت جدی و کار مضاعف مسئولان است

باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله محامی در خطبههای نمازجمعه این هفته زاهدان اظهار داشت: یکی از راههای تحصیل تقوای الهی، پند گرفتن از درسها و عبرتهای عاشورا و مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای کربلا، مکتب مبارزه و مقاومت در برابر ظلم و استکبار به شمار میرود.
وی افزود : مردم ما مردمی فهیم و صبور هستند و اگر در جایی کوتاهی از سوی مسئولی رخ دهد، آن را به پای انقلاب نمیگذارند و همچنان پای کار انقلاب باقی میمانند.
وی خاطرنشان کرد: در استان ما، و البته در سطح کشور نیز، یکی از مشکلات عمده موضوع گرانی است، در یکی از خطبههای گذشته نیز به این مسئله اشاره شده است، امکانات و آذوقه وجود دارد و در این زمینه باید از مجموعه جهاد کشاورزی نیز تشکر کرد که در این ایام زحمات زیادی را متحمل شدهاند و در تأمین آذوقه نقش داشتهاند.
آیتالله محامی افزود: با این حال، قیمتها به گونهای است که مردم قادر به استفاده مناسب از این امکانات نیستند و تحت فشار قرار دارند و این مسئله نیازمند تدبیر جدی و کنترل بازار است.
وی بیان کرد: همچنین در حوزه امنیتی نیز با برخی مسائل از جمله افزایش سرقت و مواردی مانند گروگانگیری مواجه هستیم که این موضوع نیز نیازمند تلاش مضاعف و جدی مسئولان است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: مشکلات مربوط به سوخت و صفهای طولانی نیز از دیگر مسائل موجود است، همچنین در حوزه آب، بهویژه در شهر زاهدان، قطعیهای مکرر وجود دارد، این موضوعات پیگیری شده و مسئولان وعده دادهاند که مشکلات تا حدود ده روز آینده حل خواهد شد و امید است که این وعدهها محقق شود.
وی تصریح کرد: این مسائل نیازمند پیگیری و تلاش مضاعف است تا مردم بتوانند تابآوری بیشتری داشته باشند و از نظر روحی و معیشتی دلگرم شوند.
آیتالله محامی افزود: البته باید از باب انصاف این نکته را نیز بیان کرد که برخی از مسئولان، واقعاً به صورت شبانهروزی در حال تلاش برای حل مشکلات مردم هستند و قدردان زحمات آنان هستیم، هرچند انتظار میرود تلاشها بیشتر شود تا مشکلات مردم بهتر و سریعتر برطرف گردد.
وی با اشاره به مناسبتهای پیش رو افزود: شنبه ۲۳ خرداد، سالروز آغاز حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی ایران است، سال گذشته در بیست و سوم خرداد، جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و این روز به نام «روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی» نامگذاری شده است.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: در این حوادث، شخصیتهای بزرگی از فرماندهان نظامی، چهرههای فرهنگی، نخبگان علمی، مسئولان و مردم عزیز کشورمان به شهادت رسیدند و البته این شهادتها موجب شد ملت ایران در سایه ولایت و با رهبری مقام معظم رهبری، متحد و یکپارچه شوند و در برابر دشمن مقاومت کنند، از این رو این مناسبت به نام روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی نامگذاری شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این روز مناسبتهای دیگری همچون سالروز تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی نیز وجود دارد.
آیتالله محامی افزود: سهشنبه، اول محرم و آغاز سال جدید قمری است و چهارشنبه، دوم محرم، سالروز ورود امام حسین(ع) به کربلاست که به نام روز امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است و به تبع آن، ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آغاز میشود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در تشریح محور نخست سخنان خود که مربوط به امام حسین علیهالسلام و عاشورا بود، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) درباره امام حسین(ع) فرمودهاند: «ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة»؛ یعنی امام حسین علیهالسلام چراغ هدایت و کشتی نجات است و یکی از جلوههای روشن این حقیقت، نهضت عاشورا و کربلاست.
وی افزود: امام حسین(ع) چراغ هدایتی را برافروخت که خاموششدنی نیست و در دلهای مؤمنان آتشی از عشق ایجاد کرد که هرگز فروکش نخواهد کرد و همچنین حرکتی را با نهضت خود آغاز کرد که تا قیامت استمرار خواهد داشت و متوقف نخواهد شد.
آیتالله محامی بیان کرد: امام حسین(ع) در روز عاشورا صحنهای را ترسیم کرد که جبهه حق و جبهه باطل، حقیقت و باطن خود را به طور کامل آشکار ساختند و تابلویی پدید آمد که در آن حق و باطل به روشنی قابل تشخیص است و تا قیامت، حجت را بر همگان تمام میکند.
وی ادامه داد: هر کس بخواهد حق و مسیر حق را بشناسد، میتواند به این صحنه و تابلوی ترسیمشده از سوی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بنگرد و حق را از باطل تشخیص دهد از این رو، امام حسین(ع) همچنان چراغ هدایت و کشتی نجات است و مردم را راهنمایی و هدایت میکند.
امام جمعه زاهدان با اشاره به سخن یکی از نویسندگان آثار مرتبط با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: از وی خواسته شد کتاب خود را که درباره تاریخ امام حسین(ع) و عاشورا نوشته بود، در یک جمله خلاصه کند و او در نهایت چنین بیان کرد که «خانهای را که پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم بنا کرد، امام حسین علیهالسلام حفظ کرد.»
وی خاطرنشان کرد: خلاصه زندگی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، حفظ اسلام و احیای اسلام است و نهضت عاشورا این نقش را ایفا کرد.
آیتالله محامی افزود: استمرار این نهضت و مراسمی که در ماههای محرم و صفر برگزار میشود نیز احیاکننده اسلام بوده و موجب زنده ماندن اسلام شده است؛ همانگونه که امام خمینی(قدسالله نفسه الزکیه) فرمودند: «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.»
وی تأکید کرد: امروز نیز باید همانند گذشته، مراسم ماههای محرم و صفر با قوت برگزار شود و مسیر احیای اسلام و گسترش معارف اسلامی، انشاءالله، ادامه یابد.
آیتالله محامی در تشریح محور دوم سخنان خود، با اشاره به نقش مردم مسلمان، انقلابی و متعهد ایران، اظهار داشت: مردم مسلمان و انقلابی ایران از نهضت عاشورا، هم از درسهای آن و هم از عبرتهای آن، پند گرفتهاند.
وی افزود: مردم از نهضت عاشورا درسهای متعددی آموختهاند که از جمله آنها میتوان به درس غیرت و همت، حریت و آزادگی، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و مقاومت، بصیرت و ولایتمداری، عزت، اخلاق و وفاداری، هوشیاری و اقدام بهموقع و در نهایت ایثار و شهادت اشاره کرد.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: هر یک از این درسها نیازمند بحثی طولانی است و بیان مصادیق و نمونههای آن در عملکرد ملت عزیز و قهرمان ایران، ساعتها سخن میطلبد و بنده تنها به برخی از این سرفصلها اشاره میکنم.
وی تصریح کرد: اینها درسهایی است که مردم از نهضت عاشورا، از حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران شهید ایشان فرا گرفتهاند و از آغاز نهضت اسلامی که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، تا حوادث پس از آن، از دوران دفاع مقدس نخست و جنگ تحمیلی هشتساله تا مراحل بعدی، تا دفاع مقدس دوم و جنگ ۱۲ روزه و همچنین دفاع مقدس سوم، یعنی جنگ رمضان که همچنان در آن قرار داریم، این درسها را فرا گرفته و به آنها عمل کردهاند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: امام حسین(ع) الگوی ما بود و یاران شهید آن حضرت نیز الگوی ما بودند.
وی در بیان نمونهای از این الگوپذیری گفت: حضور میلیونی و مستمر مردم در شبها و در خیابانها، حضوری مبتنی بر بصیرت، غیرت ملی و دینی، وفاداری به ولایت و ولایتمداری، غیرت و همت، شناخت صحیح و اقدام بهموقع است.
آیتالله محامی خاطرنشان کرد: امام شهید، امام خامنهای رضوانالله تعالی علیه، همواره بر شناخت صحیح و اقدام بهموقع تأکید میفرمودند و بیان میکردند که یاران شهید امام حسین(ع) در کربلا تعداد اندکی بودند، اما یکی از ویژگیها و شاخصههای آنان این بود که بهدرستی تشخیص دادند و بهموقع و صحیح اقدام کردند و به جایگاهی رسیدند که تا قیامت، همه خطاب به آنان میگویند: «یا لَیتَنا کنّا مَعَک فَنَفوزَ فَوْزاً عَظیماً».
وی افزود: در مقابل، گروهی دیر متوجه شدند و دیر اقدام کردند و بعدها، از قیام توابین گرفته تا قیام مختار و دیگر گروهها، هزاران کشته دادند، اما هیچکدام شهید کربلا نشدند و هیچکس درباره آنان نمیگوید «یا لَیتَنا کنّا مَعَک فَنَفوزَ فَوْزاً عَظیماً»، زیرا دیر فهمیدند، دیر تشخیص دادند، دیر اقدام کردند و امام خود را تنها گذاشتند.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: حضور بهموقع مردم، همان درس اقدام بهموقعی است که از یاران امام حسین(ع) در کربلا آموختهاند.
وی اظهار داشت: هنگامی که مردم شاهد حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند و دیدند امام آنان به شهادت رسید، سرداران بزرگ از دست رفتند و عزیزانشان از میان مردم و دانشآموزان به شهادت رسیدند و احساس خلأ کردند، به میدان آمدند و به تعبیر امام شهید، خود را مبعوث کردند و مسئولیت کار را به دست گرفتند.
آیتالله محامی افزود: در شرایطی که هنوز رهبر جدید انتخاب نشده بود و کشور رهبر نداشت و شمار زیادی از مسئولان و فرماندهان به شهادت رسیده بودند، مردم با بصیرت، غیرت، همت، وفاداری، ولایتمداری، شناخت بهموقع و اقدام بهموقع، وارد میدان شدند.
وی با تقدیر از استمرار حضور مردم تصریح کرد: اکنون بیش از صد شب است که مردم همچنان حضور دارند و این حضور، هم عمل به معروف و یک معروف مهم و بزرگ اجتماعی است و هم در عمل، امر به معروف محسوب میشود و در این فضا، افراد بسیاری به انقلاب، به خط انقلاب و به صف مقدم انقلاب جذب شدهاند و این حضور، یک امر به معروف عملی است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با قدردانی از مردم گفت: باید از این مردم خوب، روشن و عزیز قدردانی کرد و بنده نیز به نوبه خود از همه مردم استان، از شمال، مرکز و جنوب استان و همه کسانی که پای کار انقلاب ایستادهاند و در این تجمعات حضور دارند، تقدیر و تشکر میکنم.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز بر استمرار این تجمعات تأکید کردهاند و نباید این تجمعات را دستکم گرفت، چرا که این حضور، پشتوانه انقلاب اسلامی، پشتوانه مسئولان، پشتوانه مذاکرهکنندگان و مهمتر از همه، پشتوانه ولیفقیه است.
آیتالله محامی ادامه داد: ولیفقیه به پشتوانه لطف خداوند متعال و حضور مردم میتواند تصمیمات قاطع اتخاذ کند و هنگامی که رهبر معظم انقلاب فرمودند حضور مردم در مذاکرات و تصمیمگیری مسئولان تأثیرگذار است، سخنی مهم را مطرح کردند که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: مردم باید در این حضور و تجمعات، مبانی انقلاب را از مسئولان و مذاکرهکنندگان مطالبه کنند و شرایطی را که رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین فرمودهاند، از مسئولان بخواهند و اجازه عدول از این چارچوبها را ندهند.
امام جمعه زاهدان افزود: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب که در راستای عزت، مصلحت، پیشروی جبهه مقاومت و اقتدار ایران اسلامی است، باید ایستادگی و مطالبهگری کرد تا مسئولان سیاسی، مذاکرهکنندگان، مسئولان اجرایی و رزمندگان دلاور، همگی در همین چارچوب عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: باید به گونهای برنامهریزی شود که میان مراسم عزاداری، مساجد و هیئتهای مذهبی با این تجمعات، جمع صورت گیرد.
آیتالله محامی تصریح کرد: نباید مساجد خلوت شوند و برنامه هیئتها تعطیل شود، بلکه مساجد و هیئتها باید برنامههای خود را داشته باشند و زمانبندیها به گونهای تنظیم شود که با زمان برگزاری تجمعات تلاقی نداشته باشد تا مردم بتوانند پس از پایان برنامهها، در تجمعات نیز حضور پیدا کنند.
وی افزود: ممکن است هیئتها به صورت دستهجمعی در این تجمعات حضور یابند یا افراد به صورت فردی شرکت کنند، اما باید به گونهای عمل شود که هم مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با شکوه و پررنگ برگزار شود، مساجد و هیئتهای محلات خلوت نشوند و هم این تجمعات با قوت و استحکام به مسیر خود ادامه دهند.
آیتالله محامی در تشریح محور سوم سخنان خود که به فضای جنگ اختصاص داشت، اظهار داشت: امام شهید ما فرمودند جنگ، جنگ وجودی است، معنای این سخن آن است که دشمن دستبردار نیست و همواره در پی آن است که ملت ایران را وادار به تسلیم کند و حتی به صورت رسمی نیز اعلام کردهاند که به دنبال تسلیم ایران هستند تا بر منابع نفتی آن مسلط شوند و حاکمیت خود را بر کشور اعمال کنند.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: موضع ملت ایران در برابر خواست دشمن، بر اساس درسهایی است که از حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران ایشان و نیز از امام شهید خود فرا گرفتهاند و از همین رو، همه ملت ایران یکصدا فریاد میزنند: «هیهات منا الذلة».
وی تصریح کرد: دشمن باید این آرزو را به گور ببرد که روزی ملت غیور و سرافراز ایران را در حال تسلیم در برابر دشمن مشاهده کند، چرا که ملت ایران، ملتی تسلیمناپذیر است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه جبهه جنگ تنها محدود به ایران و خلیج فارس نیست، خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت با همه گستره خود، از لبنان تا یمن، میدان این نبرد را تشکیل میدهد.
وی افزود: پیش از این نیز این موضوع را مطرح کردهام و اکنون بار دیگر به عنوان یک درد دل آن را تکرار میکنم، روزگاری برای جبهه مقاومت سرمایهگذاری مناسبی صورت گرفت و نتیجه آن این بود که صحنه جنگ با رژیم صهیونیستی در داخل فلسطین اشغالی یا در پشت مرزهای فلسطین اشغالی و در جنوب لبنان قرار داشت.
آیتالله محامی ادامه داد: تبلیغات دشمن را همه به خاطر دارند؛ در سراسر کشور و حتی در استان ما، بارها این سخن مطرح میشد که چرا برای مناطق دیگر هزینه میشود و این هزینهها باید در داخل کشور صرف شود، زیرا مردم خودمان نیازمند هستند.
وی بیان کرد: در اثر فشارهای بینالمللی و تبلیغات سوء دشمن، در این زمینه کمکاری شد و یا کمکاریهایی صورت گرفت و نتیجه آن این بود که فرماندهان جبهه مقاومت یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند.
امام جمعه زاهدان افزود: از سردار سلیمانی گرفته تا شهید سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، ابومهدی المهندس و دیگر شهدای مقاومت، همگی هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
وی اظهار داشت: در نتیجه این شرایط، سوریه نیز از دست رفت؛ البته عوامل مختلفی در این مسئله دخیل بود و بخشی از آن به این موضوع بازمیگشت که بشار اسد دیگر توان و ظرفیت ادامه مسیر را نداشت و نباید همه عوامل را تنها در یک جهت خلاصه کرد.
آیتالله محامی تأکید کرد: اگر بخواهیم از انصاف خارج نشویم، باید بگوییم که فرماندهان رشید مقاومت یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند و پس از آن، سوریه از دست رفت.
وی ادامه داد: جنگی که پیشتر در داخل فلسطین اشغالی و در مرزهای فلسطین جریان داشت، به درون ایران و تهران منتقل شد و سرداران ما هدف قرار گرفتند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اگر در حمایت از جبهه مقاومت کوتاهی شود، نتیجه آن همین خواهد بود و باید هوشیار بود.
وی تصریح کرد: لازم است برای جبهه مقاومت سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد، چرا که همراهی و همکاری با جبهه مقاومت، علاوه بر اینکه یک وظیفه دینی است، بر اساس منافع ملی کشور نیز ضرورت دارد.
آیتالله محامی افزود: اگر در آنجا با دشمن مقابله نکنیم، در داخل کشور آسیب خواهیم دید و از این رو باید به این نکته توجه داشت که حمایت و سرمایهگذاری بیشتر برای جبهه مقاومت، یک ضرورت است.
آیتالله محامی در تشریح محور چهارم سخنان خود اظهار داشت: دشمن به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران است و برای تحقق این هدف، از هر ابزاری استفاده میکند و مذاکرات نیز در نگاه دشمن، ابزاری برای ضربه زدن و تسلیم کردن جمهوری اسلامی است.
وی افزود: دشمن با ایجاد جنگ روانی تلاش میکند اهداف خود را پیش ببرد و در مقابل، مسئولان کشور باید هوشیار باشند و مذاکرهکنندگان نیز باید مراقب باشند تا آنچه را که در میدان رزم از دست ندادهاند، در میدان مذاکره از دست ندهند.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: مسئولان و مذاکرهکنندگان نیز اعلام میکنند که به این مسئله توجه دارند و باید همچنان هوشیاری خود را حفظ کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این در یکی از خطبهها از تعیین سخنگو برای مذاکرات تقدیر کردم، اما به نظر میرسد این سخنگو فراموش کرده است که علاوه بر سخنگوی وزارت امور خارجه، سخنگوی مذاکرات نیز هست و لازم است این موضوع به وی یادآوری شود.
آیتالله محامی بیان کرد: مایه تأسف است که مسئولان درباره روند مذاکرات سخنی نمیگویند و پاسخ داده میشود که پس از نهایی شدن، اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: همین روز گذشته نیز گفته شد که هر زمان مذاکرات نهایی شد، اطلاعرسانی انجام میشود، در حالی که اگر در آن مرحله مشکلی به وجود آمده باشد، دیگر کار از کار گذشته است و اطلاعرسانی در آن زمان فایدهای نخواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: چرا باید همواره دشمن از روند مذاکرات و متنهای مورد تأیید طرفین گزارش ارائه دهد و حتی با بیان مطالب نادرست، جنگ روانی ایجاد کرده و موجب نگرانی مردم شود، اما مسئولان ما سکوت کنند.
وی ادامه داد: مسئولان نیز باید در این زمینه سخن بگویند و اگر متنی مورد قبول آنان است، تنها در زمان نهایی شدن آن را اعلام نکنند، بلکه از هماکنون مردم را در جریان قرار دهند.
آیتالله محامی اظهار داشت: برخی میگویند نمیتوان اسرار نظامی را برای مردم بیان کرد که این سخن درست است، اما متنی که برای اظهار نظر در اختیار طرف مقابل قرار گرفته، دیگر محرمانه نیست و همان متنی که به دشمن ارائه شده است، میتواند در اختیار مردم نیز قرار گیرد تا اطمینان پیدا کنند که مسئولان دچار اشتباه محاسباتی نشدهاند، در برابر تهدید و تطمیع دشمن دچار تزلزل نشدهاند و بر شروط تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب ایستادگی کردهاند.
وی افزود: اگر بر این اصول پافشاری شده است، این مسئله مایه افتخار است و باید به مردم گفته شود و اگر چنین نبوده است، باید نگرانیها را با مردم در میان گذاشت.
امام جمعه زاهدان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اعتماد، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که باید اعتماد داشت و ما نیز اعتماد داریم، اما مسئولان نیز باید به مردم اعتماد کنند، زیرا اعتماد، یک رابطه دوطرفه است.
وی خاطرنشان کرد: دشمن برای ضربه زدن، ابزارهای مختلفی را به کار میگیرد که یکی از آنها مذاکرات است و ابزار دیگر نیز آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
آیتالله محامی با اشاره به تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: همانگونه که پیش از این نیز گفتهام، اکنون نیز معتقدم که زمان تصمیمگیری و موضعگیری قاطع مسئولان کشور فرا رسیده است.
وی افزود: معاهدهای که تاکنون هیچ منفعتی برای جمهوری اسلامی ایران نداشته و همواره موجب خسارت شده است، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بازرسانی که برای انجام بازرسی وارد کشور شدند، اطلاعات مراکز هستهای را در اختیار دشمن قرار دادند و زمینه جاسوسی و ارائه گزارش درباره موقعیتهای هستهای کشور را فراهم کردند و پس از آن، دشمن اقدام به بمباران یا انجام خرابکاریهای دیگر میکند.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، این پرسش مطرح است که چنین روندی چه فایدهای برای کشور دارد و به نظر میرسد زمان اتخاذ موضعی قاطع و تصمیمگیری جدی در این زمینه فرا رسیده است.
آیتالله محامی در تشریح محور پنجم سخنان خود اظهار داشت: محور آخر این است که دشمن در پی کاهش تابآوری مردم است؛ همان موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر آن تأکید فرمودهاند، دشمن تلاش میکند کاری کند که مردم از انقلاب و مقاومت خسته شوند و از ادامه مسیر دست بردارند و راه تحقق این هدف را در مشکلات اقتصادی و معیشتی قرار داده است.
وی افزود: این نیز یک میدان دیگر از میدانهای جنگ است و در میدان جنگ، مردم صبوری میکنند و صرفهجویی دارند، پیشتر نیز در این زمینه مطالبی بیان شده است، اما انتظار از مسئولان کشوری و استانی این است که به گونهای عمل کنند که با کار مضاعف، دو برابر و چند برابر، مشکلات مردم را کاهش دهند.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: دقیقاً در برابر دشمنی که به دنبال کاهش تابآوری مردم است، مسئولان باید با افزایش تلاش خود، مشکلات را کاهش داده و تابآوری مردم را افزایش دهند.
منبع دفتر امام جمعه زاهدان