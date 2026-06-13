باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - آلبرت بغزیان، اقتصاددان درمورد سیاست ارز ترجیحی گفت: به نظر من، سیاست ارز ترجیحی خیلی خوب بود، امّا متأسفانه، به سمتی پیش رفت که به کالاهایی که اولویت زندگی مردم نیستند ، ارز ترجیحی داده شود. یعنی افرادی این ارز را گرفتند و پس ندادند، عدهای نه ریال و نه ارز ترجیحی را پس دادند و برخی از افراد هم، کالایی که گرفتند، کالای اساسی نبوده است و افرادی هم بودند که ارز ترجیحی را تحت عنوان کالای دیگری دریافت کردند. در نتیجه، ما به جای این که بگوییم این سیاست نادرست بود باید بگوییم توان دولت و بانک مرکزی در خصوص مدیریت تخصیص ارز ترجیحی نادرست بوده است.
بغزیان افزود: اگر وزیر اقتصاد وقت اشاره میکرد که از طریق سیاست ارز ترجیحی، رانتهایی ازبین میروند در حال حاضر، مشخص میشد که چه افرادی ارز ترجیحی دریافت کردهاند و اگر رانت بوده است مشخص میشد که رانت آن چقدر بوده است.