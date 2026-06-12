خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه اگر ترامپ و نتانیاهو دست از پا خطا کنند، سیلی محکمی خواهند خورد، عنوان کرد: به مذاکره کنندگان نظام می‌گویم که شما زبان این ملت هستید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های عبادی- نماز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) در زمینه جنگ و آتش بس عنوان کرد: خدای متعال در آیات قرآن کریم به پیامبر (ص) می‌گوید که «امیدت فقط به خداوند باشد و فقط به او توکل کن»؛ انبیا با سرمایه توکل به خدای متعال کار را پیش بردند و همچنین رزمندگان راه دین نیز کار خود را با این سرمایه پیش می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه تمام قدرت دست خداست، افزود: بدون هیچ تردیدی جنگ امروز ما جنگ بین ایمان و کفر است و ما با دنیای کفر و شرک طرفیم و بر اساس همین باور قطعاً ما پیروز هستیم؛ این پیروزی قطعی دیر و زود دارد، اما قطعاً سوخت و سوز ندارد و من مطمئن هستم که انشاءالله من یا دیگر امامان جمعه در همین تریبون نماز جمعه، جشن پیروزی را به مردم تبریک خواهیم گفت.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به اقدامات نیرو‌های مسلح کشورمان در واکنش به نقض مفاد آتش بس اظهار کرد: آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد، به ویژه ورود ایران در عرصه حمایت از حزب الله لبنان، حاوی چند پیام بود؛ پیام اول این بود که آنچه مسئولان جنگی می‌گویند شعار نیست بلکه آنها عمل می‌کنند؛ آنها گفتند که اگر به ضاحیه حمله کنید، عمل می‌کنیم، می‌زنیم و زدند و فرمانده گرامی هوافضا گفت «الوعده وفا» و مردم در میدان و خیابان نیز تشکر کردند. الان هم نظام شعار نمی‌دهد و ما به ترامپ و نتانیاهو می‌گوییم که اگر دست از پا خطا کنید، سیلی محکمی خواهید خورد.

آیت الله خاتمی ادامه داد: پیام دوم این بود که مردم ایران با دشمنانی عهد شکن طرف هستند؛ این دشمنان اهل عهد و پیمان نیستند بلکه تجاوزگر و دشمنانی هستند که زبان مذاکره و آتش بس را نمی‌فهمند بلکه زبان زور را می‌فهمد و به لطف خدا نیرو‌های مسلح ما زبان زور را به آنها نشان دادند و نشان خواهند داد. من نمی‌دانم پشت صحنه چه خبر است، اما اجمالاً به مذاکره کنندگان نظام می‌گویم که شما زبان این ملت هستید و زبان این ملت زبان حسین (ع) است که فرمود «هیهات من الذله».

وی با یعنی اینکه «مردم ایران ترامپ را هم دیوانه و هم احمق می‌دانند»، عنوان کرد: پیام سومی که در هفته گذشته منعکس شد وحدت جبهه مقاومت بود؛ ما دیدیم که چقدر قشنگ انصارالله یمن و حزب الله لبنان و همچنین حشد الشعبی عراق وارد شدند؛ این معنای آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» است.

امام جمعه موقت تهران افزود: پیام بعدی این است که همه عالم و آدم می‌دانند که ترامپ و نتانیاهو سر و ته یک کرباس هستند؛ ترامپ نامرد می‌گوید که من با زدن ضاحیه لبنان مخالف بودم؛ گویا این آقا جز دروغ چیز دیگری نمی‌فهمد چرا که خود مطبوعات رژیم جعلی گفتند که حمله به ضاحیه با هماهنگی با آمریکا بوده است.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: ما انقلاب کردیم که تسلیم نشویم و به فضل خدا تسلیم نخواهیم شد؛ در قاموس این ملت آزاده شعار سیدالشهدا (ع) وجود دارد که فرمودند «هیهات من الذله».

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن ماه محرم گفت: محرم همیشه برای ملت عزیز ما پیام نجات بخش داشته است، اما محرم امسال ویژگی‌های دیگری دارد؛ امسال مردم فهمیدند که «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا» چیست؛ مردم امسال به وضوح جبهه یزیدیان را دیدند؛ تردید نکنید که جبهه ترامپ و نتانیاهو از مصادیق بارز جبهه یزیدیان هستند و مردم ایران در جبهه حسینیان هستند و انشاءالله در این جبهه باقی خواهیم ماند؛ این ۱۰۳ شب حضور در میدان‌ها دارای معانی بسیاری است از جمله اینکه مردم ایران خود را در جبهه سالار شهیدان می‌بینند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: امسال مردم تجلی عینی شعار عاشورا را نشان دادند؛ آنها ۱۰۳ شب به خیابان‌ها آمدیم و با عمل، همه گفتیم که ما و ذلت هرگز! به لطف خدا مردم راه خود را پیدا کردند و شعار حسینی را در همه زندگی خود نشان دادند.

آیت الله خاتمی در پایان تاکید کرد: امسال باید یاد احیاگر عاشورا آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای را گرامی بداریم و همه خطبا، وعاظ و مداحان امسال باید از حسین (ع)، کربلا و شهیدان کربلا بگویند و شهدای خودمان را نیز فراموش نکنند.

برچسب ها: نماز جمعه تهران ، آیت الله خاتمی ، مذاکره
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