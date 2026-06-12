آیت الله اعرافی گفت:حضور مردم و همراهی آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، مهم‌ترین پشتوانه کشور در این مقطع حساس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - آیت‌الله علیرضا اعرافی، امام جمعه قم،امروز در خطبه‌های امروز نماز عبادی سیاسی جمعه که در مصلای قدس برگزار شد، به تشریح تحولات راهبردی جدید جمهوری اسلامی در مواجهه با دشمنان پرداخت و گفت: ملت ایران برای نخستین بار در تاریخ معاصر وارد میدان مقابله با قدرتمندترین قدرت نظامی جهان شد و ترس از این مواجهه را فرو ریخت.

 عبور از نبرد غیرمستقیم به رویارویی آشکار با آمریکا

آیت‌الله اعرافی با بیان اینکه در تحولات اخیر، تغییرات مهمی در معادلات راهبردی شکل گرفته است، گفت: نخستین تحول راهبردی، عبور از مواجهه‌های غیرمستقیم و ورود به رویارویی آشکار با آمریکا است. ملت ایران با اتکا به خداوند متعال، هدایت‌های رهبری و توان نیرو‌های مسلح، این تصور را در هم شکست که رویارویی با آمریکا ممکن نیست.

 تغییر ماهیت نبرد از محدود به منطقه‌ای و فراگیر

امام جمعه قم افزود: دومین تحول، تغییر ماهیت نبرد از درگیری‌های محدود به جنگی منطقه‌ای و فراگیر است. خلیج فارس، تنگه هرمز، باب‌المندب، دریای سرخ و هر نقطه‌ای که منافع آمریکا در آن قرار داشته باشد، بخشی از میدان رویارویی محسوب می‌شود.

 پایان صبر راهبردی در برابر کشور‌های منطقه

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در گذشته با صبر و مدارا از کنار بسیاری از همراهی‌های برخی کشور‌ها با آمریکا عبور کرده است، تصریح کرد: یکی از تحولات مهم، برخورد جدید با دولت‌هایی است که پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را در اختیار آنان قرار داده‌اند. صبر راهبردی در برابر این کشور‌ها پایان یافته است و هرگونه همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه خواهد داشت.

آشکار شدن پیوستگی جبهه‌های مقاومت و ابزار‌های جدید

امام جمعه قم، آشکار شدن بیش از پیش پیوستگی جبهه‌های مقاومت و آشکار شدن ابزار‌ها و ظرفیت‌های جدید جمهوری اسلامی (از جمله تنگه هرمز و صادرات نفت) را از دیگر تحولات راهبردی برشمرد و تأکید کرد: نیرو‌های مسلح کشور برای هرگونه سناریوی احتمالی آمادگی کامل دارند.

حضور مردم،مهم‌ترین پشتوانه کشور

آیت‌الله اعرافی در پایان با اشاره به حضور گسترده مردم در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: حضور مردم و همراهی آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، مهم‌ترین پشتوانه کشور در این مقطع حساس است.

 

برچسب ها: نماز جمعه قم ، امام جمعه قم
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