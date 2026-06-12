رئیس کل دادگستری استان کردستان از رصد، شناسایی و توقیف اموال ۱۹ نفر از عناصر وطن فروش و خائن به مردم در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  حجت الاسلام و المسلمین حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اعمال مجازات مصادره اموال موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، ضمن تشکیل پرونده قضایی برای ۱۹ نفر از متهمین خائن به وطن و میهن و تطبیق اقدامات آنها با قانون مذکور، با صدور دستور قضایی نسبت به رصد، شناسایی و توقیف اموال متهمین در استان اقدام شده است.

وی افزود: متهمین، از اماکن حساس، محل اصابت برخورد پرتابه‌های دشمن فیلم و عکس تهیه کرده و برای حساب‌های کاربری رسانه‌های وابسته به دشمن از جمله اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، شبکه من‌وتو و کانال‌ها و حساب‌های کاربری وابسته به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد: پرونده عناصر و افراد خائن به وطن بصورت فوق العاده و وفق موازین قانونی، رسیدگی شده و این افراد با قاطعیت محاکمه و مجازات شده و کوچک‌ترین ارفاقی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

منبع روابط عمومی دادگستری استان کردستان،

برچسب ها: کردستان ، دادگستری ، توقیف اموال
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رصد، شناسایی و توقیف اموال ۱۹ عنصر وطن فروش در کردستان
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