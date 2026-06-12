یاشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - آرش سالاری، دستیار تخصصی مسمومیت‌های پزشکی بیمارستان بهارلو دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ذرات اسپری شوینده به صورت شناور در هوا باقی می‌ماند و این مسئله باعث می‌شود تا از طریق بینی وارد ریه‌ها شود.

به گفته وی، ذرات اسپری‌های شوینده ریز بوده و از پرزهای بینی هم رد شده و وارد شش‌ها خواهد شد.

سالای تاکید کرد: بوهای معطر ناشی از اسپری‌های شوینده نشان دهنده ذرات ریز زیاد در هوای محیط است که به دستگاه تنفسی آسیب وارد می‌کند.

وی ادامه داد: آسیب ناشی از تنفس ذرات ناشی از اسپری‌های شوینده به دو صورت حاد و مزمن است و افراد استفاده کننده، در آینده دچار تنگی نفس، سوزش گلو و خارش چشم خواهند شد.

سالاری بیان کرد: عوارض استفاده از اسپری‌های شوینده برای افرادی که از گذشته دچار انسداد ریه و آسم بوده‌اند، بیشتر از سایر افراد است‌.