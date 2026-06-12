باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی، با تشریح مهمترین اولویتهای دولت در حوزه حکمرانی، سلامت، اقتصاد و توسعه اجتماعی، بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی برای حل مسائل کشور تأکید کرد.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر مسئولیت خطیر دولت در قبال مردم، رویکرد اصلی دولت را پاسخگویی به مطالبات عمومی و تلاش برای حل مسائل اساسی کشور عنوان کرد و تصریح کرد: ظرفیتهای گستردهای از دانش، تجربه و توانمندی در کشور وجود دارد که باید در خدمت پیشرفت و حل مشکلات جامعه قرار گیرد.
پزشکیان در تبیین مبانی فکری دولت در حوزه سلامت و عدالت اجتماعی، توجه به گروههای آسیبپذیر را یکی از اولویتهای اصلی حکمرانی دانست و اظهار کرد: فقر، بیکاری، سالمندی، محرومیتهای جغرافیایی، مسئولیت سرپرستی خانوار و سایر عوامل اجتماعی، از جمله مؤلفههایی هستند که میتوانند سلامت افراد را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو، سیاستگذاریها باید با رویکرد عدالتمحور و با هدف کاهش نابرابریها انجام شود.
رئیسجمهور با اشاره به جایگاه عدالت در آموزههای دینی و علمی، بر ضرورت نگاه منصفانه و عادلانه در تصمیمگیریها تأکید کرد و گفت: فلسفه بعثت پیامبران، استقرار عدالت در جامعه بوده و حکمرانی نیز زمانی موفق خواهد بود که بتواند از تبعیض، بیعدالتی و محرومیت جلوگیری کند.
پزشکیان در ادامه با تشریح شرایط کشور در آغاز فعالیت دولت، از ناترازیهای موجود در حوزههای آب، برق، گاز، انرژی، نظام بانکی و محیط زیست دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به عنوان چالشهای جدی یاد کرد و افزود: هر یک از این مسائل میتوانست کشور را با مشکلات گستردهای مواجه کند، اما با اتکا به مشارکت مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، مدیریت این چالشها در دستور کار قرار گرفت.
رئیسجمهور نقش دانشگاهها و مراکز علمی را در حل مسائل کشور تعیینکننده دانست و با تأکید بر ضرورت اعتماد به نخبگان و جوانان، اظهار کرد: هر دانشگاه، استاد و دانشجو میتواند منشأ تحول در محیط پیرامونی خود باشد. اگر علم، مهارت و باور به توانایی تغییر در کنار یکدیگر قرار گیرند، ظرفیت بزرگی برای رفع ناترازیها، بیعدالتیها و مشکلات اجتماعی ایجاد خواهد شد.
پزشکیان همچنین با اشاره به دغدغه دولت نسبت به آینده نسل جوان، فراهمسازی زمینه رشد، امیدآفرینی و ارتقای توان رقابتی جوانان ایرانی را از مهمترین مسئولیتهای حاکمیت برشمرد و تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا جوانان کشور در عرصههای مختلف در زمره برترینهای جهان قرار گیرند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقدامات خصمانه علیه کشورمان از جمله دو جنگ تحمیلی اخیر تأکید کرد که هدف قرار دادن رهبری عالیقدر، فرماندهان، دانشمندان و ظرفیتهای علمی کشور نشاندهنده تلاش دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه ایران است.
پزشکیان خاطرنشان کرد که ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهد کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت عبور از اختلافات و منازعات سیاسی، یکی از آسیبهای گذشته را غلبه نگاههای جناحی و رقابتهای مبتنی بر منافع فردی دانست و اظهار کرد: مسیر پیشرفت کشور از میدان دادن به افراد توانمند، همکاری جمعی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود میگذرد و نباید فرصت خدمت به دلیل نگاههای محدودکننده از افراد شایسته سلب شود.
پزشکیان انسجام و همبستگی ملی را مهمترین سرمایه کشور در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در دفاع از کشور و منافع ملی در صحنه حضور دارند، در وقایع اخیر بیش از ۱۰۰ شب است که ملت ایران در صحنه در دفاع از کشور و انقلاب حضور دارند و نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند بسیاری از محاسبات و برنامهریزیهای دشمنان نیز به واسطه همین همراهی و ایستادگی مردم ناکام مانده است.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت ایجاد احساس مالکیت و مسئولیتپذیری در میان مدیران، نخبگان و فعالان کشور تأکید کرد و گفت: هر فرد باید حاصل تلاش و نقش خود را در پیشرفت کشور مشاهده کند؛ چرا که شکوفایی ظرفیتهای انسانی زمانی محقق میشود که افراد بتوانند توانمندیهای خود را در مسیر توسعه کشور به کار گیرند.
پزشکیان در ادامه، تقویت وحدت داخلی را از اولویتهای دولت عنوان کرد و اظهار داشت: رویکرد دولت پرهیز از هرگونه اقدامی است که به تفرقه و چنددستگی در جامعه منجر شود و همه ظرفیتها باید در مسیر حفظ انسجام و همدلی ملی به کار گرفته شود.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به برنامههای دولت در حوزه سلامت، توسعه نظام پزشک خانواده، نظام ارجاع، سطحبندی خدمات درمانی، تقویت شبکه بهداشت و بهرهگیری از ظرفیت محلهمحوری و مسجدمحوری را از جمله برنامههای در دست اجرا برشمرد و تأکید کرد: فعالان حوزه سلامت میتوانند نقش مهمی در کاهش فقر، تبعیض و نابرابریهای اجتماعی ایفا کنند.
پزشکیان با قدردانی از تلاشهای جامعه علمی، دانشگاهی و مدیران کشور، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی ظرفیتهای ملی، تداوم مسیر شهدا، تقویت روحیه خدمت و بهرهگیری از توان نخبگان، زمینه حل بسیاری از مشکلات کشور و تحقق اهداف توسعهای جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.
منبع: ریاست جمهوری