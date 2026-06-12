باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز جمعه در مصاحبه تلفنی کوتاهی با شبکه ایتالیایی لا ۷، هرگونه حمایت گروه هفت را «بیربط» خواند و ادعا کرد که «در جنگ ایران پیروز شدهایم». این اظهارات پیش از نشست گروه هفت که برای ۱۵ تا ۱۷ ژوئن برنامهریزی شده است، بیان شد.
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا پیامی برای رهبران گروه هفت دارد، گفت که ایالات متحده به حمایت خارجی نیاز نداشته است. وی ادعا کرد: ما به هیچ حمایتی نیاز نداشتیم؛ بنابراین ما در جنگ پیروز شدهایم. این کمی بیربط بود، بیربط! من باید بروم. من در یک جلسه مهم هستم، اما ما در جنگ ایران پیروز شدهایم. ما به کمک آنها نیاز نداشتیم.
تنشهای منطقهای از ۲۸ فوریه، پس از تجاوز اسرائیل و ایالات متحده به ایران که باعث چرخه درگیریهای نظامی، حملات تلافیجویانه و اختلافات دیپلماتیک شد، آغاز شد. ایران و اسرائیل نیز در روزهای اخیر قبل از عقبنشینی، حملاتی را مبادله کردند که شکنندگی آتشبس و تلاشهای جاری میانجیهای منطقهای و بینالمللی برای احیای دیپلماسی و جلوگیری از درگیری گستردهتر را برجسته کرد.
منبع: آناتولی