سازمان هواشناسی نسبت به افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی با صدور هشدار دریایی زرد رنگ از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا خبر داد. براین اساس از اواخر وقت جمعه ۲۲ خرداد تا شنبه ۲۳ خرداد افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰-۲۴ نات و افزایش بیشنه ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۱/۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل دور از انتظار نیست.

منطقه اثر این هشدار مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گلستان و مازندران، در دریای خزر است.

از اثرات این مخاطره غرق شدن شناگران و غواصان، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و تور‌های صیادی، اختلال در تردد‌های دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی است.

سازمان هواشناسی در این شرایط منع فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناور‌های سبک و نیمه سنگین. اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکو‌های نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه می‌کند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هشدار هواشناسی
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