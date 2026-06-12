باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی پس از آنکه از اقدامات خصمانه و جنایت‌های خود به نتیجه نرسیدند، امروز تاب‌آوری اجتماعی ملت ایران را مورد هدف قرار داده‌اند.

نورمفیدی با بیان اینکه کشور ایران در شرایط بسیار حساسی قرار دارد، افزود: دشمنان ایران به دنبال این هستند که ملت ایران را خسته کنند و ما باید در این شرایط خودمان انتخاب کنیم که راه ذلت یا راه عزت را بپذیریم.

وی با تأکید بر اینکه رسیدن به عزت به‌سادگی به دست نمی‌آید، گفت: ملتی که ۴۷ سال در برابر فشار‌ها و تحریم‌های مختلف ایستادگی کرده، بسیار قدرتمند است.

وی اظهارداشت: شعار «هیهات منا الذله» همچنان راهنمای ملت ایران در مواجهه با فشار‌ها و تهدیدهاست.

امام‌جمعه گرگان گفت: غربی‌ها اعتراف کرده‌اند که اگر ایران در این جریان پیروز شود به‌عنوان ابرقدرت چهارم دنیا شناخته می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، فرهنگ عاشورا را مهم‌ترین پشتوانه مقاومت ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع)، عزت و استقلال خود را حفظ خواهد کرد و هرگز زیر بار ذلت و تسلیم نخواهد رفت.

آیت‌الله نورمفیدی همچنین بر اهمیت حفظ ارتباط معنوی با امام حسین (ع) تأکید کرد و از مؤمنان خواست؛ با قرائت سلام و زیارت سیدالشهدا (ع)، پیوند قلبی و معنوی خود را با آن حضرت مستحکم‌تر کنند.