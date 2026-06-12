باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی - همزمان با هفته صنایع‌دستی، بهنام رحیم‌زاده معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی آذربایجان شرقی، با حضور در موزه صفوی و موزه مردم‌شناسی جنوب سهند از بخش‌های مختلف این مراکز فرهنگی بازدید کردند.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی آذربایجان شرقی در حاشیه این برنامه با اشاره به نامگذاری هفته صنایع‌دستی از ۲۰ تا ۲۶ خردادماه توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: هفته صنایع‌دستی امسال با شعار «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان این حوزه است.

بهنام رحیم‌زاده با تشریح عملکرد حوزه صنایع‌دستی شهرستان بناب افزود: در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در این شهرستان پرداخت شده که در قالب ۸۳ طرح، زمینه اشتغال مستقیم ۹۰ نفر را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در شهرستان بناب یک آموزشگاه صنایع‌دستی فعال است که بخشی از آموزش‌های تخصصی این حوزه را به صورت رایگان برای علاقه‌مندان ارائه می‌دهد و نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی و توسعه مهارت‌های سنتی ایفا می‌کند.

رحیم‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی بناب گفت: رشته‌های مختلفی در این شهرستان فعال هستند که مهم‌ترین آنها شامل چاقوسازی سنتی، زیورآلات سنتی، مسگری، دواتگری، چرم‌دوزی، سفال و سرامیک است و همین تنوع موجب شده بناب به یکی از شهرستان‌های پویا و فعال در حوزه صنایع‌دستی استان تبدیل شود.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی آذربایجان شرقی همچنین به عملکرد استانی این حوزه اشاره کرد و افزود: در سطح استان آذربایجان شرقی طی سال گذشته بیش از ۲۵۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در بخش صنایع‌دستی جذب و پرداخت شده که منجر به ایجاد یک‌هزار و ۸۱۰ فرصت شغلی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات از محل منابع تبصره ۱۸، مشاغل خانگی، سهم وزارت میراث‌فرهنگی، بنیاد برکت و بنیاد علوی تأمین و در سراسر استان توزیع شده است.

رحیم‌زاده تأکید کرد: توسعه صنایع‌دستی علاوه بر حفظ اصالت‌ها و هویت فرهنگی، نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اقتصاد خلاق دارد و حمای

هنرمندان این حوزه با جدیت ادامه خواهد یافت

در پایان این بازدید نیز از هنرمندان، صنعتگران و پیشکسوتان عرصه صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان بناب تجلیل و قدردانی به عمل آمد.