امام جمعه سنندج از تورم و بالا بودن قیمت روز افزون اجناس انتقاد و اضافه کرد: دولت باید تمام توان خود را رفع مشکلات معیشتی، رفع بیکاری و توسعه کشور بکار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با بیان اینکه استقامت و پایداری مردم طی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم باعث افتخار است، اظهار کرد: نیرو‌های نظامی و انتظامی هم در راه دفاع از وطن، امنیت، دفاع از شرف و کرامت مردم خوش درخشیدند و این مهم قابل تقدیر است.

وی از استقامت و میدان‌داری مردم طی بیش از ۱۰۰ شب و شجاعت نیرو‌های مسلح و مقاومت آنان در برابر دشمن آمریکایی- صهیونی تقدیر و بر لزوم تلاش مسئولان برای رفع مشکلات ملت به ویژه در زمینه معیشت تاکید کرد.

وی ایران را کشوری مقتدر از لحاظ نظامی، سیاسی، اقتصادی و منابع خدادادی زیاد و جوانان تحصیلکرده و توانمند توصیف کرد و افزود: دولتمردان و مسئولان باید قدر این ملت را بدانند و غمخوار مردم باشند.

ماموستا رستمی، کردستان را استانی دارای آب و هوای مطبوع و منابع خدادادی و طبیعی فراوان برشمرد و ضمن تاکید بر تقویت زیرساخت‌ها، ادامه داد: منافع مرز باید برای تمام مردم استان هزینه و در راستای توسعه منطقه استفاده شودو لزوم حفاطت از منابع طبیعی، توجه به شایسته‌سالاری و تلاش برای رفع مشکلات مناطق کمتربرخوردار، دیگر مطالبی بود که وی به آن اشاره کرد.