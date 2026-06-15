نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بهترین زمان برای رسیدن به خودکفایی گوشت قرمز مشروط بر حمایت از تولید است، اما این امر منوط به ایجاد زنجیره و حمایت از تولیدکنندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس پیش بینی های قبلی عرضه دام مازاد بر تقاضاست که همین امر منجر به کاهش قیمت شده است.

به گفته وی، امسال شرایط مساعد بارش، پرورش دام سبک از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اما روند قیمت ها روبه کاهش است.

آزاد با بیان اینکه شیرخام کمتر از نرخ تمام شده در حال عرضه است، افزود: تولیدکننده انگیزه کمتری برای تولید شیر دارد، اما بدلیل آرامش بازار نهاده این موضوع اثر خود را نشان نمی دهد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون وضعیت تولید دام را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت هر کیلو دام سبک به ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار تومان رسید، اما با روند کاهشی به ۶۷۰  تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده که براین اساس قیمت هر کیلو لاشه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

به گفته وی، در جلسه اخیر به وزیر جهاد اعلام کردم که امسال بهترین زمان برای رسیدن به خودکفایی گوشت قرمز مشروط بر حمایت از تولید است، اما این امر منوط به ایجاد زنجیره و حمایت از تولیدکنندگان است و تازمانیکه زنجیره ایجاد نشود، مشکلات تولید کماکان استمرار دارد که براین اساس نه تنها مشکلات کمبود گوشت مرتفع می شود و صادرکننده بازارهای هدف خواهیم شد.

آزاد گفت: براساس آمار سالانه ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که با احتساب سرانه مصرف یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که با وجود وضعیت مساعد مراتع، امسال به راحتی می توان کسری را جبران کرد.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، بازار گوشت قرمز ، قیمت گوشت
خبرهای مرتبط
بازار محصولات پروتئینی در مسیر آرامش قرار می‌گیرد
قیمت هرکیلو گوساله ۵۱۰ هزارتومان
گوشت قرمز ارزان شد/ قیمت هر کیلو دام ۶۸۰ هزار تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
چخبره ۱۵۰۰ شرم آوره شهرستان ما ۱۳۰۰ بود حالا با این خبر شما گرونتر میدن
۰
۰
پاسخ دادن
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
آخرین اخبار
هدف‌گذاری ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار
امکان صدور مجوز کسب و کار برای اتباع خارجه از درگاه ملی مجوز‌ها فراهم شد
۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد
ضرورت استفاده از سایه بان برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها
امسال خودکفایی گندم بار دیگر‌ محقق می شود؟
تاکید دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی
مردود شدن ۲۳ درصد از خودرو‌ها در تست‌های اولیه آلایندگی + فیلم
اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام (ره) به بندر خشک آپرین در آستانه نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری
وزیر نفت: طرح ضربتی افزایش تولید گاز کلید خورد
ارجاع ۲۰ درصد خودرو‌هایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش / ممنوعیت پلاک گذاری خودرویی بدون مجوز آلایندگی + فیلم
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند/ افزایش مازوت سوزی نسبت به سه سال قبل
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟