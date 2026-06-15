نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بهترین زمان برای رسیدن به خودکفایی گوشت قرمز مشروط بر حمایت از تولید است، اما این امر منوط به ایجاد زنجیره و حمایت از تولیدکنندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس پیش بینی های قبلی عرضه دام مازاد بر تقاضاست که همین امر منجر به کاهش قیمت شده است.

به گفته وی، امسال شرایط مساعد بارش، پرورش دام سبک از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اما روند قیمت ها روبه کاهش است.

آزاد با بیان اینکه شیرخام کمتر از نرخ تمام شده در حال عرضه است، افزود: تولیدکننده انگیزه کمتری برای تولید شیر دارد، اما بدلیل آرامش بازار نهاده این موضوع اثر خود را نشان نمی دهد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون وضعیت تولید دام را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت هر کیلو دام سبک به ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار تومان رسید، اما با روند کاهشی به ۶۷۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده که براین اساس قیمت هر کیلو لاشه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

به گفته وی، در جلسه اخیر به وزیر جهاد اعلام کردم که امسال بهترین زمان برای رسیدن به خودکفایی گوشت قرمز مشروط بر حمایت از تولید است، اما این امر منوط به ایجاد زنجیره و حمایت از تولیدکنندگان است و تازمانیکه زنجیره ایجاد نشود، مشکلات تولید کماکان استمرار دارد که براین اساس نه تنها مشکلات کمبود گوشت مرتفع می شود و صادرکننده بازارهای هدف خواهیم شد.

آزاد گفت: براساس آمار سالانه ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که با احتساب سرانه مصرف یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که با وجود وضعیت مساعد مراتع، امسال به راحتی می توان کسری را جبران کرد.