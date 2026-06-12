نماینده ولی فقیه در گیلان از حضور گسترده مردم این استان در اجتماعات شبانه تشکر و قدر دانی کرد و گفت: این وحدت و هم دلی یکی از معجزات الهی است، همگان باید در حفظ این انسجام کوشا باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی _سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت با اشاره به ادامه ویژگی های حاکم اسلامی گفت : جلوگیری از معصیت و گناه در جامعه از دیگر شاخص ها و ویژگی های یک حاکم اسلامی است.



نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه فردا شنبه مصادف با ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ سالروز تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی است، گفت : امروزبا وجودتهاجمات فرهنگ غربی ، فرهنگ عمومی جامعه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد متاسفانه تا کنون آنگونه که باید و شاید طی این سالها موفق نبوده ایم.‌



وی به فرا رسیدن ایام محرم اشاره و تصریح کرد : دهه اول محرم ، هفته امربه معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است، این ادبیات با وجود تهاجمات گسترده فرهنگ بی بند بار غربی کاملا به فراموشی سپرده شده است.

آیت الله فلاحتی افزود : طبق گزارش های دریافتی اخیرا آمر یکا نیرو وارد کشورهای عربی کرده تا به خیال واهی جزیره خارک را تصرف کند ، اما بداند هرگونه تحرک در جزیره خارک ،اونجا گورستانی از نیروهای آمریکایی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در گیلان به بدهکاری بالای آمریکا اشاره و اذعان داشت: آمریکا بدهکارترین کشور جهان است، این کشور نمی تواند صلح نامه بنویسد .

آیت الله فلاحتی به نیروهای خدوم مسلح اشاره و اذعان داشت : به نیروهای مسلح و سپاه افتخار می کنیم که اینگونه با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده اند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی متفکرانه و در سایه رهبری تصمیم گیری انجام می دهد، گفت : ایران اکنون بیش از گذشته بین کشورهای جهان محبوب شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان به انسجام ملی اشاره و اظهار داشت : این وحدت و انسجام یکی از معجزات الهی است، این اقتدار باید بیش از گذشته حفظ و حراست شود.

وی به حضور آگاهانه مردم گیلان در اجتماعات شبانه اشاره و اذعان کرد:از همه مردم گیلان به ویژه شهرستان رشت در حضور مقتدرانه قرار های شبانه کمال تشکر و قدر دانی را دارم.‌