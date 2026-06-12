پاکستان و اتحادیه اروپا از «پیشرفت» مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کردند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه از «پیشرفت» حاصلشده بین ایالات متحده و ایران در جهت توافق آتشبس استقبال کردند.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای در مورد تماس تلفنی آنها اعلام کرد: «دو طرف از پیشرفت حاصلشده از طریق تعامل دیپلماتیک پایدار استقبال کردند و ابراز امیدواری نمودند که این تلاشها به زودی به یک تفاهم پایدار و راهحل مسالمتآمیز منجر شود.»
به گفته چندین منبع که با سیانان صحبت کردهاند، از یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران به عنوان «بیانیه اسلامآباد» به افتخار نقش حیاتی میانجیگری پاکستان یاد میشود.
وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در گفتوگوهای تلفنی با همتای مصری و ترکیای خود، درباره آخرین تحولات منطقهای رایزنی کرد. این مکالمات با محوریت میانجیگری میان تهران و واشنگتن انجام شده است.
منبع: سی ان ان