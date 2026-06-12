پاکستان و اتحادیه اروپا از «پیشرفت» مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کردند

وزیر امور خارجه پاکستان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در تماس تلفنی از «پیشرفت» حاصل‌شده بین ایالات متحده و ایران در جهت توافق آتش‌بس استقبال کردند.رفت مذاکرات آمریکا و ایران استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه از «پیشرفت» حاصل‌شده بین ایالات متحده و ایران در جهت توافق آتش‌بس استقبال کردند.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای در مورد تماس تلفنی آنها اعلام کرد: «دو طرف از پیشرفت حاصل‌شده از طریق تعامل دیپلماتیک پایدار استقبال کردند و ابراز امیدواری نمودند که این تلاش‌ها به زودی به یک تفاهم پایدار و راه‌حل مسالمت‌آمیز منجر شود.»

به گفته چندین منبع که با سی‌ان‌ان صحبت کرده‌اند، از یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران به عنوان «بیانیه اسلام‌آباد» به افتخار نقش حیاتی میانجی‌گری پاکستان یاد می‌شود.

وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در گفت‌وگوهای تلفنی با همتای مصری و ترکی‌ای خود، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد. این مکالمات با محوریت میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن انجام شده است.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، اتحادیه اروپا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
پیشرفت ها دربندرعباس وخارگ و سیریک قابل مشاهد هستند
تفو برتوای چرخ گردون تفو
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
خدا یا این پاکستان را نابود کن
شاید مسئولین ما فهمیدن پاکستان و قطر در حد میانحی گری نیستن
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
انشالله سایه نحس جنگ ازسر ایران برداشته شود
۰
۱
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