امام جمعه بندرعباس: هرگونه تعرض به متحدان ایران به منزله تعرض به خاک ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله محمد عبادیزاده در خطبههای نماز جمعه بندرعباس با اشاره به تحولات منطقهای و مواضع جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز همه جهان به دکترین جدید ایران در مقابله با دشمنان که از مرحله پدافند به آفند تغییر یافته، اذعان دارند.
وی با بیان اینکه ایران جبهه مقاومت را یک جبهه واحد میداند، افزود: یمن، عراق، فلسطین و لبنان از متحدان این جبهه هستند و هرگونه تعرض به خاک این کشورها به مثابه تعرض به خاک ایران تلقی میشود؛ همانگونه که در جبهه مقاومت نیز چنین نگاهی وجود دارد.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به اهداف دشمنان در جنگ رسانهای و اقتصادی گفت: کاهش قیمت نفت و هدف قرار دادن توده مردم از طریق دروغپراکنی گسترده از اهداف ترامپ بود.
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر اینکه دیپلماسی همراه با ذلت به معنای تسلیم در برابر دشمن است، بیان کرد: اگر دیپلماسی در جهت تأمین اهداف و منافع مردم باشد، جزئی از مقاومت محسوب میشود.
وی همچنین به حضور مردم در صحنههای مختلف اشاره کرد و افزود: بیش از صد شب است که مردم در خیابانها حضور دارند و این حضور میتواند تمرینی برای آمادگی در مسیر ظهور امام عصر(عج) باشد.
خطیب نماز جمعه بندرعباس در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: ظلمستیزی، ایستادگی در برابر دشمنان و آزادگی از مهمترین درسهای عاشوراست.
وی از مبلغان، مداحان و مردم خواست با تجمیع هیئتها و دستههای مذهبی و با شور و شعور حسینی، مراسم محرم را بهصورت حماسی برگزار کنند.
آیتالله عبادیزاده همچنین از مردم خواست در پویشهای کمک به خط مقدم جبهه مشارکت داشته باشند و از نمازگزاران دعوت کرد پیش از اقامه نماز جمعه در کلاسهای آموزش اسلحه و کمکهای اولیه که در مسجد جامع برگزار میشود، شرکت کنند.
منبع:صدا وسیما