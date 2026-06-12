هند در اعتراض به حمله آمریکا به نفتکش با سه کشته هندی، دیپلمات ارشد آمریکا را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه هند روز جمعه اعلام کرد که جیسون میکس، کاردار ایالات متحده را به دلیل حمله آمریکا به یک نفتکش که منجر به کشته شدن سه شهروند هندی شد، احضار کرده است. این وزارتخانه اعتراض شدید خود را نسبت به حملات مداوم به کشتی‌های تجاری حامل خدمه هندی در خلیج عمان ابراز کرد.

این وزارتخانه به میکس گفت: چنین اقداماتی غیرقابل قبول است و ایمنی، امنیت و ثبات تجارت دریایی بین‌المللی را در منطقه‌ای حساس و در زمانی دشوار تضعیف می‌کند و از دولت ترامپ خواست تا اطمینان حاصل کند که نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه "تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان انجام می‌دهند. "

منبع: رویترز