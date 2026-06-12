هند در اعتراض به حمله آمریکا به نفتکش با سه کشته هندی، دیپلمات ارشد آمریکا را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه هند روز جمعه اعلام کرد که جیسون میکس، کاردار ایالات متحده را به دلیل حمله آمریکا به یک نفتکش که منجر به کشته شدن سه شهروند هندی شد، احضار کرده است. این وزارتخانه اعتراض شدید خود را نسبت به حملات مداوم به کشتی‌های تجاری حامل خدمه هندی در خلیج عمان ابراز کرد.

این وزارتخانه به میکس گفت: چنین اقداماتی غیرقابل قبول است و ایمنی، امنیت و ثبات تجارت دریایی بین‌المللی را در منطقه‌ای حساس و در زمانی دشوار تضعیف می‌کند و از دولت ترامپ خواست تا اطمینان حاصل کند که نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه "تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان انجام می‌دهند. "

منبع: رویترز

برچسب ها: هند و آمریکا ، سفیر آمریکا در هند ، نفتکش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی ایوری
۱۶:۴۳ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
حیف هند به آن بزرگی کشور ونفوس بیشتر ولی موئدی را هیچکس جدی تحویل نمی کیرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
کلش فیلم هندی وگرنه کیه که ندونه هند خودش سگ دست آموز آمریکاست
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