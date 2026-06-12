باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تمهیدات آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس اندیشیده شده است،گفت: با توجه به تشییع شهید آیت‌الله رئیسی و تشییع سردار سلیمانی در مشهد مقدس، تجربه خوبی داریم و پیش‌بینی می‌کنیم که در این آیین بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر مشتاق رهبر شهید انقلاب حضور یابند.

«غلامحسین مظفری» امروز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست خبری خود با خبرنگاران حوزه دولت و خبرنگاران استانی در محل آرامگاه فردوسی در مشهد با اشاره به جلسه اعضای هیات دولت و استانداران دولت چهاردهم با رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: واگذاری اختیارات به استانداران برای خراسان رضوی، ثمرات و برکات بسیار خوبی داشت که البته با توجه به تحمیل دو جنگ در سال گذشته به کشور، موجب شد که ما بخش زیادی از مسائل استان را مدیریت و حتی توانستیم بخشی از نیازهای کشور را رفع کنیم , بخش زیادی از کالاهای اساسی از مرزهای شرقی و شمال شرقی خراسان و همچنین پاکستان در طول جنگ تحمیلی تامین شد.

وی ادامه داد: واگذاری اختیارات به استانداران موجب شد که بخش زیادی از مسائل استان را به ویژه در ایام جنگ مدیریت و حل‌وفصل کنیم و حتی توانستیم بخشی از نیازهای کشور را نیز مرتفع کنیم.

وی افزود: البته موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خراسان رضوی، موجب شد که قادر باشیم بخش زیادی از کالاهای اساسی را از مرزهای شرقی و شمال شرقی خود و بخشی را از طریق پاکستان وارد کنیم. این امکان بسیار خوبی بود. کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و حتی مواد اولیه موردنیازِ بسیاری از واحدهای تولیدی را نیز توانستیم از مرزهای شمال شرقی‌ و از کشورهای حوزه آسیای میانه و البته چین تأمین کنیم که بخش زیادی از مشکلات استان را حل کرد و البته به استان‌های دیگر نیز کمک کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت:اگر این اختیارات نبود، به یک معنا دستمان بسته بود و امکان واردات را از این مرزها با آن فرمول‌های قبلی نداشتیم. مظفری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مدیریت استان در طول دوران جنگ افزود: اختیاراتِ واگذارشده به استانداران، کارآمدی سیستم را افزایش داد. طبیعتاً ارتباط ما در ایام جنگ با مرکز کمتر است و باید نیازهایمان را از طریق هم‌افزایی بین استان و البته تأمین از خارج کشور برطرف می‌کردیم که این امر در استان خراسان تجربه خوبی بود و امیدوار هستم که بتوانیم کماکان اختیارات بیشتری را در مباحث مدیریتی نیز داشته باشیم.

درخواست صدور ویزای گردشگری برای اتباع افغانستانی غیرمجاز

وی با بیان اینکه موضوع اتباع غیرمجاز در کشور به مشکلی جدی بدل شده است تصریح کرد: رویکرد دولت چهاردهم ساماندهی این موضوع بوده و تلاش زیادی نیز در این خصوص انجام شده است. باید تکلیف حضور اتباع غیرمجاز را روشن کنیم، متاسفانه آمار دقیقی نیز در این خصوص در اختیار نداریم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از چهار و نیم میلیون اتباع غیرمجاز در کشور حضور دارند، گفت: در جلسه‌ای که در شورای تامین استان برگزار شد درخواست مشخص ما این بود که برای اتباع در گروه‌های مختلف، ویزای گردشگری صادر شود که البته بخش عمده آن مربوط به افغانستان است.

مظفری با تاکید بر اینکه باید تکلیف افغانستانی‌هایی که برای کار به ایران می‌آیند مشخص شود، بیان کرد: باید مشخص شود که آنها کجا هستند، محل کار و درآمدشان مشخص شود، مسیر انتقال پول‌شان معلوم و طبیعتاً حرمت و احترام‌شان حفظ شود؛ در این صورت مشکل ما نیز حل شود.

وی افزود: کشورهای اطراف ما در یک کشور دو میلیونی، ۸ میلیون نفر نیروی کار دارند و آن را مدیریت می‌کنند؛ این کار سختی نیست که برای یک کشور ۹۰ میلیون‌نفری، ۴ میلیون نفر اتباع را مدیریت کنیم. وضعیت آزادراهی خراسان رضوی قابل قبول نیست .

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه ایران چهارراه تمدن و محل تلاقی محور شرق به غرب است گفت: تلاش می‌کنیم که مسیر شمال به جنوب، از مسیر سرخس به خراسان جنوبی، در مسیر زاهدان به چابهار نیز افتتاح شود.