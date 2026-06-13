مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: خرید حمایتی مرغ تا زمانی باید صورت بگیرد که بازار مرغ به ثبات برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس آمار جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز ماهانه کشور است.

به گفته وی، در شرایط فعلی بدلیل مازاد تولید، هر کیلو مرغ در سطح بازار ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان کمتر از نرخ واقعی است که با توجه به افزایش مولفه های تولید، مرغداران متحمل زیان هستند.

اسداله نژاد ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم که با تسهیل گری امر صادرات مرغ به بازارهای هدف انجام شود و در راستای حمایت از تولیدمرغ منجمد در سطح بازار توزیع نشود و از طرفی با مشخص شدن قیمت منطقی و واقعی مرغ، پشتیبانی اقدام به جایگزینی ذخایر راهبردی کند تا با ایجاد ثبات بازار، انگیزه تولیدکنندگان برای تولید حفظ شود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر خرید حمایتی مرغ بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ به ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته وی، خرید حمایتی مرغ تا زمانی باید صورت بگیرد که بازار مرغ به ثبات برسد و این خرید بصورت مستقیم از مرغداران در حد امکان زنده صورت بگیرد.

اسداله نژاد جوجه ریزی خرداد ۱۲۵ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: براساس آمار نیاز ماهانه مرغ کشور ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون قطعه است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین نهاده های دامی نداریم و همواره نهاده قبل از جوجه ریزی باید در اختیار مرغداران قرار بگیرد، از این رو پیشنهاد می شود که بخشی از نهاده قبل از جوجه ریزی در اختیار واحدها قرار بگیرد.