مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: خرید حمایتی مرغ تا زمانی باید صورت بگیرد که بازار مرغ به ثبات برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس آمار جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز ماهانه کشور است.

به گفته وی، در شرایط فعلی بدلیل مازاد تولید، هر کیلو مرغ در سطح بازار ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان کمتر از نرخ واقعی است که با توجه به افزایش مولفه های تولید، مرغداران متحمل زیان هستند.

اسداله نژاد ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم که با تسهیل گری امر صادرات مرغ به بازارهای هدف انجام شود و در راستای حمایت از تولیدمرغ منجمد در سطح بازار توزیع نشود و از طرفی با مشخص شدن قیمت منطقی و واقعی مرغ، پشتیبانی اقدام به جایگزینی ذخایر راهبردی کند تا با ایجاد ثبات بازار، انگیزه تولیدکنندگان برای تولید حفظ شود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر خرید حمایتی مرغ بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ به ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته وی، خرید حمایتی مرغ تا زمانی باید صورت بگیرد که بازار مرغ به ثبات برسد و این خرید بصورت مستقیم از مرغداران در حد امکان زنده صورت بگیرد.

اسداله نژاد جوجه ریزی خرداد ۱۲۵ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: براساس آمار نیاز ماهانه مرغ کشور ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون قطعه است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین نهاده های دامی نداریم و همواره نهاده قبل از جوجه ریزی باید در اختیار مرغداران قرار بگیرد، از این رو پیشنهاد می شود که بخشی از نهاده قبل از جوجه ریزی در اختیار واحدها قرار بگیرد.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ گرم
خبرهای مرتبط
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۶ میلیون قطعه می‌رسد
توزیع ماهانه ۲۱۰ هزار تن مرغ در کشور/گرمای هوا قیمت مرغ را کاهش داد
قیمت هر کیلو مرغ گرم به ۳۸۰ هزار تومان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرمول کاهش هزینه قبض برق در تابستان/ ساعات اوج مصرف را جدی بگیرید
برق مشترکان اداری، تجاری و خانگی پرمصرف بدون تشریفات قطع می‌شود
اختلال پیش‌آمده در سامانه بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد
واردات روزانه گوشت قرمز در جریان است+ فیلم
برآورد ۳۵۰۰ مگاواتی از انشعابات غیرمجاز و برق‌دزدی
کاهش قطعی برق چاه‌های کشاورزی به کجا رسید؟
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۴۰۰ هزار تومان/تولید تخم مرغ ۲۰ هزار تن مازاد بر نیاز کشور
تولید بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت از طریق میدان نفتی آب تیمور
کاهش واردات بنزین همزمان با صرفه‌جویی
سیاست ارز ترجیحی با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده است؟ + فیلم
آخرین اخبار
در کشور‌های توسعه‌یافته، هنر نقش مهمی در آموزش مالی دارد
ورود سرمایه شرکت‌های بورسی به اقتصاد مولد برای زنجیره قطعه‌سازی
خرید حمایتی مرغ تا تعادل بازار ادامه دارد/جوجه ریزی ماهانه ۱۲۵ میلیون قطعه جوابگوست
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۳ خرداد
کوچک‌سازی دولت با ادغام و حذف ساختارهای موازی دنبال می‌شود
بهترین کیفیت برق در دنیا را عرضه می‌کنیم/ فعلا جیره بندی آب نداریم
مسیر فعالیت‌های بنگاه‌ها تسهیل می‌شود +فیلم
اختلال در برخی بانک‌ها در حال رفع است/ جای نگرانی وجود ندارد
توسعه بدون توقف خودرو۴۵ با ۷۱ شعبه در سراسر کشور
راهنمای جامع حفظ ارزش دارایی در بحران | بررسی رفتار طلا در تنش‌های خاورمیانه
ادارات دولتی پرمصرف و بدمصرف با اولویت قطع آب و برق+ فیلم
توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی از الزامات موفقیت صنایع خلاق
اختلال پیش‌آمده در سامانه بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد
سکو‌های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
هشدار نارنجی برای شمال غرب کشور/ پیش‌بینی وقوع سیلاب
معادلات جهانی انرژی به دوران «پیش و پس از بسته شدن تنگه» تقسیم شد
۲۱۰ سورتی پرواز برای بازگشت حجاج به کشور انجام شد/ بامداد ۲۵ خرداد پایان عملیات حج ۱۴۰۵
توسعه چک الکترونیک و اصلاح نظام پرداخت با جدیت دنبال می‌شود
پلتفرم خرید و فروش نقره زیر نظر اتحادیه
کشاورزان از باز بودن کانال های آب اطمینان حاصل کنند
راه‌اندازی سامانه «صورا» نمادی از حفظ نگاه بلندمدت در شرایط جنگی است
توافق دولت و مجلس بر سر ۹ اولویت اقتصادی/ بسته جامع معیشتی تهیه می‌شود
تداوم بازسازی ذخایر و توسعه آبزی‌پروری
اقتصاد آمریکا زیر تیغ تنگه هرمز است / با همدلی و اتحاد مردم و دولت می‌توان از این شرایط سخت عبور کرد + فیلم
طی سنوات گذشته حتی یک مورد فوت ناشی از مشکلات کیفیت آب نداشتیم/ در سطح کشور ۱۲ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه فعال داریم
بانک مرکزی سهمیه و اعتبارات بانک ها برای وام اشتغال مددجویان مشخص کند
تولید بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت از طریق میدان نفتی آب تیمور
۱۰۵ پروژه شیلاتی همزمان با هفته جهاد کشاورزی افتتاح می شود
کاهش واردات بنزین همزمان با صرفه‌جویی
تأمین ناوگان مورد نیاز اتوبوسی همزمان با آغاز سفرهای تابستانی