باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی،رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در پی وقوع حادثه ریزش آوار یک ساختمان دو طبقه در خیابان جهانگیری اراک، بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس و نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

بهروز ایران‌نژاد، افزود: در حادثه انفجار منزل مسکونی خیابان جهانگیری ۱۲ متری جهاد یک منزل دو طبقه تخریب شد و منزل دو طبقه همجوار آن نیز حدود ۵۰ درصد آسیب دیده است.

تاکنون مصدومی از این حادثه گزارش نشده است، اما یکی از ساکنان که بیرون از منزل مسکونی و در سطح شهر بوده در هنگام بازگشت به محل حادثه ،نیروهای اورژانس و آتش نشانی را از وجود همسرش در منزل مطلع کرده است که اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.