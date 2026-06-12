رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در پی وقوع حادثه ریزش آوار یک ساختمان دو طبقه در خیابان جهانگیری اراک، بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس و نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی،رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در پی وقوع حادثه ریزش آوار یک ساختمان دو طبقه در خیابان جهانگیری اراک، بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس و نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

 بهروز ایران‌نژاد، افزود: در حادثه انفجار منزل مسکونی خیابان جهانگیری ۱۲ متری جهاد یک منزل دو طبقه تخریب شد و منزل دو طبقه همجوار آن نیز حدود ۵۰ درصد آسیب دیده است.

تاکنون مصدومی از این حادثه گزارش نشده است، اما یکی از ساکنان که بیرون از منزل مسکونی و در سطح شهر بوده در هنگام بازگشت به محل حادثه ،نیروهای اورژانس و آتش نشانی را از وجود همسرش در منزل مطلع کرده است که اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.

برچسب ها: حادثه انفجار ، اورژانس
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انفجار و ریزش آوار ساختمان دو طبقه در اراک
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انفجار و ریزش آوار ساختمان دو طبقه در اراک