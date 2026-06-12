اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش ابر و وزش باد و گرد و خاک برای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

طی این مدت در سطح استان به ویژه در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.

همچنین امروز در ارتفاعات در ساعات بعد از ظهر رشد ابر گاهی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا ۲۳ خرداد صاف در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد و پس فردا صاف از بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۶ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

منبع: اداره کل هواشناسی استان تهران

برچسب ها: وزش باد ، گرد و خاک ، هواشناسی تهران
خبرهای مرتبط
هشدار افزایش سرعت وزش باد در تهران
رگبار و وزش باد شدید در تهران
احتمال رخداد طوفان گرد و خاک در تهران/ بارش باران در نیمه شمالی استان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
لعنت به گرد و خاک که تمامی ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
پرسپولیس در روز‌های جنگ کنار مردم بود/ آماده برگزاری مسابقات لیگ هستیم
یک تصادف فوتی در پایتخت در هفته سوم خرداد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی از ساعت ۱۲ امروز
تردد روان در تمامی محور‌های شمالی کشور
ورزش نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی دارد/ بازسازی اماکن ورزشی آسیب‌دیده در دستور کار شهرداری
مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» تمدید شد
بازگشت ۷۶ درصد حجاج ایرانی به کشور/ انجام ۹۸ پرواز حج تا پایان ۲۱ خرداد
ارائه ۱.۷ میلیون خدمت شماره‌گذاری در شرایط ویژه کشور
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران
آخرین اخبار
ارائه ۱.۷ میلیون خدمت شماره‌گذاری در شرایط ویژه کشور
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران
مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» تمدید شد
پرسپولیس در روز‌های جنگ کنار مردم بود/ آماده برگزاری مسابقات لیگ هستیم
بازگشت ۷۶ درصد حجاج ایرانی به کشور/ انجام ۹۸ پرواز حج تا پایان ۲۱ خرداد
یک تصادف فوتی در پایتخت در هفته سوم خرداد
ورزش نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی دارد/ بازسازی اماکن ورزشی آسیب‌دیده در دستور کار شهرداری
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی از ساعت ۱۲ امروز
تردد روان در تمامی محور‌های شمالی کشور
زاکانی: آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در دهه دوم محرم برگزار می‌شود
آماده‌باش کامل تیم‌های امدادی و ناوگان لجستیکی هلال احمر
افتتاح نمایشگاه «عطر سیب» در میدان امام حسین (ع)
جهش ۱۱ درصدی کشف سرقت‌های مهم توسط پلیس آگاهی