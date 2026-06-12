اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش ابر و وزش باد و گرد و خاک برای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش بینی میشود.
طی این مدت در سطح استان به ویژه در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعتها وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.
همچنین امروز در ارتفاعات در ساعات بعد از ظهر رشد ابر گاهی بارش پراکنده پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا ۲۳ خرداد صاف در بعضی ساعتها وزش باد شدید و گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد و پس فردا صاف از بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۶ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.
منبع: اداره کل هواشناسی استان تهران