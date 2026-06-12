معاون اجرایی پلیس راهور فراجا با اشاره به تداوم خدمات این پلیس در شرایط جنگ ۴۰ روزه اخیر، اعلام‌کرد که از ابتدای این دوره تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت شماره‌گذاری به هموطنان ارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌محمدی با تأکید بر اینکه پلیس راهور یکی از پلیس‌های تخصصی فراجا است که در همه شرایط اعم از صلح، بحران، جنگ، سفر‌های نوروزی و تابستانی، اعیاد و مناسبت‌ها به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم است، اظهار داشت: مأموریت‌های این مجموعه بدون وقفه و با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به هموطنان در حال انجام است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه شماره‌گذاری در دوره اخیر، گفت: در جریان ۴۰ روز جنگ اخیر، فقط در بخش شماره‌گذاری بیش از ۳۵۰ هزار خدمت به شهروندان ارائه شد.

سردار علی‌محمدی افزود: در برخی روز‌ها که شرایط ناشی از حملات و بمباران وجود داشت و حتی در مواردی ترکش‌ها به مراکز تعویض پلاک اصابت کرد، ارائه خدمات متوقف نشد و روند خدمت‌رسانی ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای که آثار این آسیب‌ها همچنان در برخی مراکز قابل مشاهده است.

راه اندازی تعویض پلاک سیار در استان‌های آسیب دیده

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: در پی آسیب‌دیدگی برخی مراکز تعویض پلاک در استان‌هایی همچون خوزستان، تبریز و کرمانشاه، خودرو‌ها و واحد‌های سیار برای ارائه خدمات به مردم به‌کارگیری شد و برنامه‌ریزی شده است این مدل خدمت‌رسانی میدانی در سایر استان‌ها نیز توسعه یابد.

وی تأکید کرد: هدف پلیس راهور این است که خدمت‌رسانی حتی در شرایط سخت نیز در نزدیک‌ترین نقطه به مردم انجام شود تا وقفه‌ای در ارائه خدمات ایجاد نشود.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: تعویض پلاک ، پلیس راهور
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