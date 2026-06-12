باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عمار الحکیم، رئیس ائتلاف نیرو‌های دولت ملی عراق، صبح امروز از آیت‌الله شیخ حسن رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) استقبال کرد.

دو طرف در این دیدار درباره تحولات جهان اسلام در سطح بین‌المللی گفت‌و‌گو و از پایداری ملت ایران تمجید کردند. آنها همچنین بر اهمیت دست‌یابی به یک راه‌حل جامع و عادلانه که ثبات را به منطقه بازگرداند و مانع از تشدید دوباره تنش‌ها شود، تأکید نمودند.

در خصوص مسائل عراق نیز، سید عمار الحکیم تأکید کرد که عراق از وضعیت بن‌بست سیاسی خفه‌کننده عبور کرده و موفق شده است تعهدات قانون اساسی خود را ایفا و دولت را از طریق یک شخصیت اقتصادی تشکیل دهد؛ شخصیتی که با چالش‌های اقتصادی و مالی پیش‌روی کشور تناسب دارد.

سید عمار الحکیم در پایان خاطرنشان کرد که عراق الگویی پیش‌رو در زمینه انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و استناد به نهاد‌های قانونی و قانون اساسی برای اعتراض (و ابراز مخالفت) ارائه داده است.

منبع: کانال تلگرامی سید عمار الحکیم