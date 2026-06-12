باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین حسینی گفت: آتشسوزی در ارتفاعات صعبالعبور منطقه حفاظت شده دیل از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه امروز آغاز شده است.
وی بیان کرد: تیمهای اتفاء حریق،اداره حفاظت محیطزیست گچساران، تشکل مردمنهاد دیل، تیم واکنش سریع و تیم بحران شهرستان، هیئت کوهنوردی گچساران، منابع طبیعی جوامع محلی جهت مهار به منطقه اعزام شدند.
مدیر حفاظت محیطزیست گچساران تصریح کرد: با وجود گرمای بسیار و طاقتفرسای هوا ۲۵ نفر برای مهار این آتشسوزی تلاش میکنند.حسینی عنوان کرد: گرمای زیاد هوا، وزش باد و صعبالعبور بودن منطقه کار مهار آتش را دشوار کرده است.