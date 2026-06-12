\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0631\u0632\u0648\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0631\u0641 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u062e\u0627\u0631\u06a9 \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0631\u0632\u0648 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n