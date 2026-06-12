باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حسن فضل‌الله، از چهره‌های ارشد حزب‌الله و نماینده این جنبش در پارلمان لبنان با اشاره به توافق احتمالی آتش‌بس ایران، گفت: «اگر توافقی حاصل شود، ما به جمهوری اسلامی ایران اعتماد کامل داریم. ما اطمینان داریم که تهران بر هرگونه توافقی، از جمله پرونده لبنان اصرار خواهد کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شب گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که متن توافقنامه آتش‌بس با ایران تقریبا نهایی شده و ممکن است تا روز یکشنبه امضا شود. او حتی گفت که ممکن است مراسم امضای توافق در اروپا برگزار شود و جی دی ونس، معاون وی برای این کار در اروپا خواهد بود.

با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که تهران «به نتیجه نهایی در مورد توافق» برای پایان دادن به جنگ نرسیده است.

دولت لبنان به صورت جداگانه با مقامات صهیونیست مذاکره کرده است، اما آتش‌بس حاصل از این مذاکرات تقریبا هر روزه نقض می‌شود.

روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام لبنانی که نخواستند نامشان فاش شود، مذاکرات با رژیم صهیونیستی را پر پیچ و خم توصیف کرد.

هفته گذشته، پنج ساعت پس از شروع جلسه، مذاکره‌کنندگان لبنانی به این نتیجه رسیدند که رژیم صهیونیستی آماده امتیاز دادن نیست و در ادامه، سیمون کرم، مذاکره‌کننده ارشد، به میانجی‌های آمریکایی اطلاع داد که مذاکرات باید متوقف شود و اتاق را ترک کرد. گفته شده جلسه فقط پس از مداخله مستقیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و جی دی ونس، معاون ترامپ از سر گرفته شد.

منبع: رویترز