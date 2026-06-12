باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا محمدی مدیر کل حفاظت محیط زیست ایلام اظهار کرد: روز جمعه ۲۲ خردادماه، بخشی از عرصه‌های جنگلی در قسمت شرقی ارتفاعات «شلم» واقع در منطقه حفاظت‌شده مانشت و قلارنگ دچار آتش‌سوزی شد که با اقدام سریع نیرو‌های عملیاتی، حریق به‌طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به عملکرد به‌موقع یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام افزود: حضور سریع نیرو‌های محیط زیست در منطقه سبب شد آتش در «زمان طلایی» مهار شده و از سرایت آن به سایر بخش‌های جنگل جلوگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام همچنین از شناسایی علت و عامل این آتش‌سوزی خبر داد و گفت: بررسی‌های میدانی و کارشناسی در این زمینه انجام شده و عامل وقوع حریق شناسایی شده است.

محمدی تصریح کرد: عملیات مهار آتش با مشارکت دو اکیپ از ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان ایلام و یک اکیپ تخصصی از کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برآورد‌های اولیه، حدود ۵ هکتار از اراضی جنگلی این منطقه در اثر آتش‌سوزی آسیب دیده است.