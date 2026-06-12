باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در راستای تحقق هدف عملیاتی ۱۹ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اجرای راهکار «ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی»، برنامه زمانبندی آزمونهای نهایی تیر و مردادماه سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.
بر اساس این برنامه، آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم برای دانشآموزان دوره روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و مدارس خارج از کشور در رشتههای شاخه نظری دوره دوم متوسطه برگزار خواهد شد.
همچنین متقاضیان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی میتوانند مطابق برنامه اعلامشده در این آزمونها شرکت کنند.
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از تمامی داوطلبان خواسته است ضمن مطالعه دقیق برنامه زمانبندی، تمهیدات لازم را برای حضور بهموقع در آزمونها مدنظر قرار دهند.
منبع: صدا و سیما