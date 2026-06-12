باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حییم رامون، وزیر سابق رژیم تروریستی اسرائیل با انتقاد از توافق آمریکا با ایران، آن را «توافقی بد برای اسرائیل» دانست و تاکید کرد که پیامد‌های آن تنها به آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی محدود نخواهد شد، بلکه تاثیری منفی بر خود این رژیم خواهد داشت.

رامون در مصاحبه‌ای با یک رادیو صهیونیستی، گفت که مشکل واقعی در آسیبی است که این توافق به رژیم تروریستی اسرائیل وارد می‌کند. او پیش‌بینی کرد که این موضوع پیامد‌های مستقیمی بر سرنوشت سیاسی نتانیاهو داشته باشد.

این مقام سابق رژیم اشاره کرد که نتانیاهو با امید به وقوع تحولاتی که بتواند چشم‌انداز موجود را تغییر دهد و در راس آنها منجر به فروپاشی ایران شود، به دنبال به تعویق انداختن انتخابات است؛ اما تاکید کرد که این سناریو هرگز محقق نخواهد شد.

رامون افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات، نتایج این توافق و تحولات منطقه‌ای، اهمیت سیاسی بسیار بالایی برای نتانیاهو پیدا خواهد کرد.

این وزیر سابق در بخش دیگری از سخنانش درباره نتایج نبرد‌های رژیم اشغالگر، تاکید کرد که حس غالب در میان صهیونیست‌ها این است که رژیم تروریستی اسرائیل به یک پیروزی قاطع دست نیافته است. او گفت: «در نتیجه نهایی، ما پیروز نشدیم؛ نه در لبنان پیروز شدیم، نه در برابر ایران و نه بر حماس.»

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه مدعی دستیابی به یک «توافق فوق‌العاده» با ایران شد و به امکان امضای توافق با این کشور در اروپا طی روز‌های آینده، «به محض نهایی شدن اسناد»، اشاره کرد.

ترامپ که در کاخ سفید سخن می‌گفت، ادعا کرد که خود در مراسم امضا حضور نخواهد داشت، اما مدعی شد این مراسم ممکن است در «پایان این هفته» با حضور معاونش، جی‌دی ونس، برگزار شود.

هم‌زمان، خبرگزاری «فارس» به نقل از یک منبع مطلع و نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران تاکید کرد که تا این لحظه، هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید و تصویب نشده است.

منبع: المیادین