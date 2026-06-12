باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از عطرهای عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تاییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی این محصولات به شرح زیر است: ادوپرفیوم (فاقد مجوز) Dark Aoud MAY WAY ALLTEREI، (Royal Essence Eau de Parfum) بادی اسپلش (فاقد مجوز)، Mar Maris The Body Shop JANA MATERIAL (Perfume Spray). مصرف این محصولات به دلیل تماس با پوست و تنفس ذرات شیمیایی، میتواند منجر به حساسیت تنفسی، سوردرد، واکنشهای آلرژیک یا حتی اختلالات هورمونی شود و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
در این گزارش از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
منبع: سازمان غذا و دارو