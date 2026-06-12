فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجان غربی از قلع و قمع ۱۷ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی فیرورق در اجرای دومین مرحله طرح حکاک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - سرهنگ بهرام تقی‌زاده فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجان غربی با اشاره به اجرای تدابیر فرماندهی محترم امور اراضی کشور در قالب اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه اظهار کرد: دومین طرح «حکاک» در سطح استان با هدف جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات، در حوزه شهرستان فیرورق به اجرا درآمد.

وی با تشریح نتایج این عملیات تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۳۰ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات شناسایی و برای تمامی موارد، اخطاریه توقف عملیات صادر شد. همچنین ۱۷ فقره از این تخلفات با مستند قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع و سایر اقدامات قانونی لازم نیز در خصوص پرونده‌های شناسایی‌شده انجام شد

تقی زاده افزود: این طرح با حضور فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، عوامل امور اراضی شهرستان‌های ارومیه، ماکو و سلماس و همچنین با دعوت از صدا و سیمای شهرستان برگزار شد و پس از برگزاری جلسه هماهنگی، اکیپی متشکل از ۸ دستگاه خودرو و ۳۰ نفر از کارکنان ذی‌ربط به‌صورت میدانی در اراضی زراعی و باغی منطقه حضور یافتند..

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان با تأکید بر اینکه صیانت از اراضی کشاورزی، صیانت از امنیت غذایی و سرمایه‌های پایه تولید است، خاطرنشان کرد: هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی و ساخت‌وساز بدون مجوز در اراضی زراعی و باغی، تهدیدی جدی برای تداوم تولید و حفظ ظرفیت‌های بخش کشاورزی به شمار می‌رود و یگان حفاظت با این تخلفات بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی همچنین از شناسایی ۱۵ واحد بنگاه معاملاتی املاک که در امر تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز نقش داشته‌اند خبر داد و گفت: این واحدها شناسایی شده‌اند و پس از انجام اقدامات قضایی لازم و هماهنگی با اتحادیه مشاوران املاک و پلیس امنیت عمومی، نسبت به پلمپ بنگاه‌های متخلف اقدام خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به تداوم اجرای طرح حکاک در مناطق مختلف استان اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها با رویکرد پیشگیری، پایش میدانی، برخورد سریع قانونی و افزایش هزینه تخلف برای سودجویان ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، اجازه تعرض به اراضی کشاورزی و باغی را نخواهد داد.