یک منبع غربی مدعی شد متن توافق موقت ایران و آمریکا احتمالا توسط رئیس مجلس ایران و معاون رئیس‌جمهور آمریکا امضا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز به نقل از یک منبع غربی ادعا کرد که امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای توقف جنگ، ممکن است تا روز یکشنبه انجام شود. او افزود که ژنو محتمل‌ترین مکان برای برگزاری این مذاکرات است.

این منبع مدعی شد که متن یادداشت تفاهم همچنان در حال آماده‌سازی است و ایران بر موضع خود پافشاری می‌کند که این توافق باید به جنگ در لبنان پایان دهد.

او در ادامه ادعاهای خود افزود: هدف این بود که نگارش متن تا فردا (شنبه) به پایان برسد تا امکان امضای توافق با حضور «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا و «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس ایران فراهم شود.

پیش از این نیز منابعی در مصاحبه با وب‌سایت «آکسیوس» ادعا کرده بودند که یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران، بر بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض و کاهش تحریم‌ها علیه ایران در ازای پایبندی به مفاد آن تصریح دارد.

به نوشته این وب‌سایت، یادداشت تفاهم مذکور آتش‌بس را به مدت ۶۰ روز از جمله در لبنان تمدید خواهد کرد و در طول این ۶۰ روز، مذاکرات هسته‌ای برگزار خواهد شد. این متن همچنین شامل چارچوبی برای رسیدگی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران است؛ با این پیش‌فرض که هرگونه اقدام در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، منوط به توافق دوم و مفصل‌تری خواهد بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: ایران و آمریکا ، مذاکرات صلح
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