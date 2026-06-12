باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه برخی رسانههای ایرانی درباره مفاد توافق صلح احتمالی گزارشهایی را منتشر کردند «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به شبکه اجتماعی تروث سوشال رفت تا این اقدامات را محکوم کند.
ترامپ ضمن توهین به رسانههای رسمی ایرانی، نوشت: «مفاد توافقی که ایران به رسانههای جعلی داده هیچ ارتباطی با مفاد توافق کتبی ندارد. آنچه آنها گفتند، از جمله بیانیه ضعیف و رقتانگیزشان در مورد توافق، هیچ ارتباطی با حقیقت ندارد».
شب گذشته، کمی پس از تهدید به تصرف تأسیسات نفتی جزیره خارک ایران، ترامپ گفت که حملات به کشورمان را لغو کرده است، زیرا توافق با تهران نزدیک است و حتی ممکن است تا روز یکشنبه امضا شود.
در همین حال، مقامات رسمی کشورمان میگویند که مذاکرات در حال انجام است، اما تصمیم نهایی در مورد توافق پیشنهادی هنوز حاصل نشده است و تعدادی از چالشهای پیش رو را فهرست کردند.
پیش از این، برخی رسانههای ایران گزارش داده بودند که پیشنویس توافقنامه شامل تعهد آمریکا برای لغو تحریمهای نفتی است و مذاکرات نهایی تا زمانی که نیمی از اموال بلوکه شده ایران آزاد نشود و محاصره دریایی آمریکا پایان نیابد، آغاز نخواهد شد. همچنین گفته شده که این توافقنامه شامل تعهد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و موارد دیگر است.
منبع: الجزیره