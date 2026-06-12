باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی رحیم هودی، پیشکسوت هنرهای نمایشی فارس، اظهار کرد: وضعیت جسمانی این پیشکسوت پس از جراحی قلب رضایتبخش است.
او گفت: رحیم هودی از پیشکسوتان نامآشنای تئاتر فارس و ایران هستند که با وجود سن بالای ۸۰ سال، همچنان در سالهای اخیر نیز در عرصه هنرهای نمایشی فعالیت داشتهاند. او که سابقه تدریس ریاضی را نیز در کارنامه خود دارند، سالهاست با عشق و علاقه در حوزه نمایش فعالیت میکنند و در آثار متعدد تئاتری، سینمایی و تلویزیونی حضور داشتهاند.
رنجبر افزود: استاد هودی حدود ۲ هفته پیش به علت مشکلات قلبی بستری شدند و پس از بررسیهای پزشکی، عمل کارگذاری باتری قلب برای او انجام شد.
او گفت: در دوران بستری موفق به دیدار او شدم و پس از ترخیص نیز از طریق خانواده در جریان روند درمان قرار گرفتهام.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با بیان اینکه پزشکان برای تسریع روند بهبودی، استراحت و آرامش را برای این هنرمند پیشکسوت توصیه کردهاند، گفت: حال عمومی و روحی استاد هودی خوب است و اکنون دوران نقاهت را در منزل سپری میکنند. پزشکان فعلاً تماسها و ملاقاتها را محدود کردهاند تا او در آرامش کامل، روند درمان را پشت سر بگذارند.
رنجبر با تأکید بر جایگاه ویژه هودی در هنر نمایش فارس، اظهار کرد: این هنرمند از چهرههای ماندگار تئاتر استان هستند و یکی از سالنهای نمایش شیراز نیز به نام وی نامگذاری شده است. این سالن از فعالترین مجموعههای نمایشی شهر به شمار میرود.
او با اشاره به اهمیت تکریم هنرمندان پیشکسوت، تصریح کرد: استان فارس همواره یکی از خاستگاههای اصلی هنر نمایش کشور بوده و هنرمندان بزرگی را به جامعه فرهنگی ایران معرفی کرده است.
رنجبر بیان کرد: ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تلاش میکنیم ارتباط مستمر با پیشکسوتان هنرهای نمایشی داشته باشیم و در کنار آنان باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین از تعدادی دیگر از هنرمندان پیشکسوت استان یاد کرد و افزود: در حال حاضر برخی از هنرمندان باسابقه استان به علت کهولت سن یا بیماری نیازمند توجه بیشتری هستند. از جمله استاد نادر شهسواری که در پارسال نیز طی جشنواره تئاتر استان از او تجلیل شد و همواره پیگیر وضعیت درمانی او بودهایم.
رنجبر با بیان اینکه به محض آنکه شرایط جسمانی استاد هودی اجازه دهد، بار دیگر به دیدار او خواهیم رفت، گفت: در حال حاضر جای نگرانی خاصی وجود ندارد و روند بهبودی او رضایتبخش گزارش شده است.
رحیم هودی، پیشکسوت برجسته هنرهای نمایشی فارس که از او با عنوان «پدر تئاتر فارس» یاد میشود، بیش از ۶ دهه از عمر خود را صرف آموزش، ترویج و توسعه هنر نمایش کرده است. او علاوه بر فعالیتهای گسترده تئاتری، در آثار متعدد سینمایی و تلویزیونی نیز ایفای نقش داشته و دارنده نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
منبع: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس