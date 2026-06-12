فرماندار شهرستان قشم از آسیب‌دیدگی ۲۱۶ فروند شناور صیادی این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی رمضان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرماندار شهرستان قشم در دیدار با مدیرکل شیلات هرمزگان، از آسیب‌دیدگی ۲۱۶ فروند شناور صیادی این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و اظهار کرد: حمله به قایق‌های صیادی مردم بومی جزیره، بخشی از اقدامات متجاوزان علیه ایران اسلامی بود که در چند مرحله انجام شد.

حسین امیرتیموری افزود: شناورهای آسیب‌دیده در اسکله‌های شیب‌دراز، کانی، رمچاه، درگهان و دوحه شهر قشم مورد هدف قرار گرفتند و بررسی وضعیت آن‌ها و مسائل مرتبط با صیادان در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه شیلاتی قشم اشاره کرد و گفت: ۶ پروژه مهم شیلاتی این شهرستان با پیشرفت فیزیکی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در حال اجرا است.

فرماندار قشم با بیان اینکه اعتبارات این طرح‌ها از محل منابع ملی و استانی تأمین شده، تصریح کرد: تکمیل این پروژه‌ها نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های شیلاتی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

امیرتیموری همچنین اظهار امیدواری کرد با عبور از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، روند اجرای این طرح‌ها شتاب بیشتری گرفته و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن‌ها فراهم شود.

برچسب ها: جنگ تحمیلی ، شناورها
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