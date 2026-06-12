باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بررسی جزئیات حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین + فیلم

ایران در پاسخ به حملات اخیر آمریکا، پایگاه این کشور در بحرین را هدف قرار داده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جزئیات حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و هدف قرار گرفتن رادار پیشرفته ارتش این کشور را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
بررسی جزئیات حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین + فیلم
young journalists club

چگونه دشمن از «جشن پیروزی» به «محاسبه هزینه‌ها» رسید؟ + فیلم

بررسی جزئیات حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین + فیلم
young journalists club

اعتراف صریح مشاور سابق پنتاگون؛ ایران حاکم بلامنازع و همه‌کاره خلیج‌فارس است! + فیلم

بررسی جزئیات حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین + فیلم
young journalists club

رئیس‌جمهور شما دروغگو است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
وحشت نماینده کنگره آمریکا از توان بالای موشکی و پهپادی ایران و اذعان به برگ‌های برنده تهران! + فیلم
۱۵۳۴

وحشت نماینده کنگره آمریکا از توان بالای موشکی و پهپادی ایران و اذعان به برگ‌های برنده تهران! + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
تداوم درگیری‌ها با ایران هزینه‌های سنگینی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت + فیلم
۹۵۱

تداوم درگیری‌ها با ایران هزینه‌های سنگینی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم
۷۹۷

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
اعتراف صریح مشاور سابق پنتاگون؛ ایران حاکم بلامنازع و همه‌کاره خلیج‌فارس است! + فیلم
۷۵۶

اعتراف صریح مشاور سابق پنتاگون؛ ایران حاکم بلامنازع و همه‌کاره خلیج‌فارس است! + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
 خبرنگار فرانس۲۴: وعده تغییر رژیم و نابودی توان هسته‌ای و موشکی ایران به باز شدن تنگه هرمز ختم شد! + فیلم
۷۵۳

 خبرنگار فرانس۲۴: وعده تغییر رژیم و نابودی توان هسته‌ای و موشکی ایران به باز شدن تنگه هرمز ختم شد! + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha