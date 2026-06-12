باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی جلالی، رئیس هیئت شمشیربازی خوزستان، از اجرای طرحی آموزشی برای کشف استعدادهای پایه در این استان خبر داد.

او افزود: بر اساس این برنامه، علاقه‌مندان زیر نظر مربیان، آموزش‌های مقدماتی لازم برای آغاز فعالیت در این رشته مهیج را فرا می‌گیرند و با انواع سلاح‌های شمشیربازی آشنا می‌شوند.

آقای جلالی با ابراز رضایت از این طرح، بر تلاش هیئت برای توسعه شمشیربازی در خوزستان تأکید کرد و گفت: با توجه به کمرنگ بودن فعالیت این رشته در سال‌های گذشته، یکی از اولویت‌های اصلی ما جذب و شناسایی استعدادها در رده‌های پایه، هم در کلانشهر اهواز و هم در سایر شهرستان‌های استان است.

رئیس هیئت شمشیر بازی خوزستان یادآور شد: قرار است در آینده‌ای نزدیک شاهد برگزاری مسابقات شمشیربازی در استان خوزستان باشیم.