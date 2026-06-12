نمایش ویژه فیلم روسی «بچه» با زیرنویس فارسی، همزمان با روز ملی روسیه، امروز جمعه ۲۲ خرداد در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - نمایش ویژه فیلم روسی «بچه» با زیرنویس فارسی، همزمان با روز ملی روسیه با همکاری سفارت روسیه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان سینمایی امروز جمعه ۲۲ خرداد در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار شد. فیلم «بچه» یک درام جنگی محصول سال ۲۰۲۵ با مدت زمان ۱۱۴ دقیقه است. در حاشیه این رویداد، بازدیدکنندگان از نمایشگاهی درباره روسیه دیدن کردند.
رافائل گئورکیان، معاون سفیر روسیه در ایران، گفت: دوستان ایرانی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با در اختیار گذاشتن این مکان فوقالعاده باعث شدند که ما امروز افتخار داریم فیلمی از روسیه را برای شما نمایش دهیم. من معتقدم تصادفی نیست که امروز در روز مهم روسیه، جشن این فیلم را برای شما عزیزان برگزار میکنیم.
وی افزود: همه شما از کتابهای تاریخ میدانید که پیوندها و روابط دو کشور و دو فرهنگ، ریشههای عمیق و دیرینه دارد. نخستین سفرایی که از روسیه به ایران آمدند مربوط به دوران صفویه است. خاطرات زیبا و یادداشتهای روزانه آنان از سفر به دربار شاهان ایران باقی مانده است. گنجینههای کرملین و بهترین موزههای روسیه، هدایای سفرای ایرانی را با دقت و احترام نگهداری میکنند.
معاون سفیر روسیه اظهار داشت: حتی پیش از آن نیز سرزمینهای روسیه و ایران پیوندهای ناگسستنی داشتند. برخی دانشمندان دریافتهاند که آریاییهای باستانی از سرزمینهای اصیل روسی برخاستهاند. تا امروز زبانشناسان ریشههای مشترک در زبان روسی و فارسی و نیز باورهای نیاکان ما را پیدا میکنند. محققان دو کشور هنوز مطالب زیادی برای کشف درباره غنای پیوندهای فرهنگی ما در پیش دارند.
گئورکیان تأکید کرد: ما خوشحالیم که با تکیه بر این شالوده تاریخی، روابط امروز و درک متقابل میان کشورهای ما به سطح بیسابقهای رسیده است که در زبان دیپلماسی به آن رابطه راهبردی میگویند. این کار هم دستاوردی عظیم و هم مسئولیتی بزرگ است و ما سنتهای همسایگی را حفظ و ادامه خواهیم داد.
معاون سفیر روسیه گفت: بسیاری از گردشگران روس و ایرانی پس از سفر به کشور مقابل میگویند فکر نمیکردیم اینقدر به هم نزدیک باشیم. من از اصول زندگی، ایمان، انسانیت، حقیقت و عدالت، احترام به پدر، مادر و خانواده، عشق بیپایان به سرزمین و ریشهها و آمادگی برای مبارزه برای این ارزشها در هر شرایطی صحبت میکنم. فیلمی که امروز خواهیم دید درباره همین ارزشهاست؛ فیلمی هنری، اما برگرفته از داستان واقعی یک انسان از میان ۱۵۰ میلیون انسان روسیه است.
حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ادامه این مراسم گفت: روز ملی روسیه را به ملت بزرگ و دولت روسیه و اعضای محترم سفارت تبریک میگویم. فرهنگی که بر تنوع فرهنگی و هنری تکیه دارد، در روابط میان کشورها نقش اثرگذاری ایفا میکند. دیپلماسی فرهنگی معمولاً توسط کشورهای قدرتمند برای توسعه روابط عمیق، ماندگار و مستحکم در حوزههای اقتصادی و سیاسی به کار گرفته میشود. جمهوری اسلامی ایران با غنای فراوان فرهنگی، تمدنی و تاریخی همواره از این ابزار مهم استفاده کرده و باید بیش از گذشته از آن بهره ببرد. دیپلماسی فرهنگی چیزی در کنار فعالیتهای سیاست خارجی نیست، بلکه اصلی در حوزه روابط فرهنگی و روابط بینالملل است.
وی ادامه داد: روابط راهبردی ما با روسیه، یک رابطه دوجانبه تعمیقیافته مبتنی بر حوزه فرهنگی نیز هست، هرچند حوزههای سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری نیز نقش مهمی دارند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان مسئول اصلی توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه ایران با کشورهای مختلف، برای روسیه اهمیت فوقالعاده قائل است.
معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به همکاریهای فرهنگی دو کشور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، هفته فرهنگی بسیار مؤثری از ایران در مسکو برگزار شد. در سال گذشته نیز افتخار تدارک برگزاری هفته فرهنگی روسیه در ایران را داشتیم که با حضور وزیر فرهنگ روسیه و یک هیئت ۲۰ نفره رسمی و ۱۱۰ نفره هنری در تهران، تالار وحدت، اصفهان، باغ کتاب، سازمان سینمایی و فرهنگستان نیاوران برگزار شد و ملت ایران استقبال درخور توجهی از فرهنگ روسیه به عمل آوردند.
وی خاطرنشان کرد: روابط ما ادامهدار است و انشاءالله در ماههای آینده هفته فرهنگی ایران در روسیه، کمیسیون مشترک همکاریهای فرهنگی دو کشور و همچنین هفته فیلم ایران در روسیه برگزار خواهد شد.
لیلیا ولادیمیرونا پانکینا، نماینده خانه روسی در تهران، گفت: انتخاب این فیلم اتفاقی نیست، زیرا امروز روز ملی روسیه گرامی داشته میشود. این فیلم درباره جوانی است که عشقی عمیق به مادر و سرزمینش دارد.
وی افزود: در روز روسیه، رویدادهایی را به یاد میآوریم که در شکلگیری مسیر منحصربهفرد توسعه فرهنگ، ادبیات، علم و فناوری کشورمان نقش داشتند. با افتخار از قهرمانانمان یاد میکنیم؛ کسانی که از میهن خود دفاع کردند و آن را سربلند ساختند. ما به دستاوردهایمان در علم و فرهنگ، به نقش روسیه در شکلگیری جهان چندقطبی و نیز تلاش برای حفظ ارزشهای سنتی، ملی، معنوی و اخلاقی افتخار میکنیم. در پس همه این موفقیتها، ملت بزرگ و متعهد ما قرار دارد.
پانکینا تأکید کرد: سینما یکی از شگفتانگیزترین و در دسترسترین راهها برای ایجاد پیوند فرهنگی میان ملتهاست. از طریق فیلمها، مردم کشورهای مختلف میتوانند با آداب، رسوم و ویژگیهای سنتی و فرهنگی یکدیگر آشنا شوند.
نماینده خانه روسی در تهران با اشاره به فیلم اکرانشده تصریح کرد: فیلم «بچه» تجسمی از روح روسیه، استقامت و شهامت جوانانی است که در آخرین لحظه برای دفاع از خانواده و میهن خود آمدهاند. در این زمینه، میان روسیه و ایران نکات مشترک فراوانی وجود دارد. ما در پاسداری از ارزشهای انسانی، حفظ هویت فرهنگی هر ملت برای تعیین مستقل سرنوشت خود، همسو هستیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد:حاضران از نمایش این فیلم لذت ببرند و این اثر هنری به آنها کمک کند تا درک عمیقتری از مفاهیم ارزشمند زندگی پیدا کنند و با روح شجاع مردم روسیه بیشتر آشنا شوند.