تداوم هم‌افزایی نهادهای هوانوردی در تدوین سند تحول دیجیتال صنعت هوایی کشور با مدیران بخش هوایی بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سومین نشست تدوین سند تحول دیجیتال صنعت هوانوردی کشور با حضور مدیران و مسئولان فناوری اطلاعات سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

این نشست با هدف هماهنگی و هم‌راستاسازی برنامه‌های تحول دیجیتال در زیست‌بوم هوانوردی کشور تشکیل شد و محورهایی چون هوشمندسازی خدمات، یکپارچه‌سازی داده‌ها، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه خدمات دیجیتال، افزایش تاب‌آوری سایبری و بهبود کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران در جلسه بر ضرورت تدوین نقشه راهی مشترک و اجرایی برای حرکت هماهنگ صنعت هوانوردی به سوی هوانوردی هوشمند تأکید کردند. همچنین مقرر شد پس از نهایی‌سازی سند، برای اخذ مصوبه به کارگروه تحول دیجیتال دولت ارسال شود.

سازمان هواپیمایی کشوری تدوین این سند را گامی مهم در ارتقای بهره‌وری، افزایش شفافیت، بهبود تجربه مسافر، تقویت امنیت سایبری و توسعه خدمات هوشمند در صنعت هوانوردی می‌داند.

 برگزاری این نشست‌ها زمینه‌ساز همکاری منسجم‌تر نهادهای کلیدی صنعت هوایی برای تحقق تحول دیجیتال و حرکت به سوی زیست‌بومی هوشمند، ایمن و کارآمد خواهد 

برچسب ها: هوایی ، پرواز
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