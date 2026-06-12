باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس در گزارشی به نقل از منابع آگاه، اعلام کرد که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا حداقل طبق گفته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آتش‌بس را به مدت ۶۰ روز تمدید خواهد کرد و شامل لبنان نیز خواهد شد.

به گزارش این رسانه آمریکایی، تنگه هرمز بلافاصله به طور کامل بازگشایی می‌شود و در صورت رعایت مفاد تفاهم‌نامه، تحریم‌های ایران لغو خواهد شد.

طبق این توافق، حجم حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز به حالت قبلی بازمی‌گردد.

بر اساس گزارش آکسیوس، در طول آتش‌بس دو ماهه، مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌شود و درباره مسائلی از قبیل ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده گفت‌و‌گو خواهد شد. ایران متعهد می‌شود که هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد و در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود به توافق برسد.

این در حالی است که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای از ابتدا هدف ایران بوده است.

بنا بر ادعای یک مقام ارشد آمریکایی، ترامپ درخواست ایران مبنی بر اینکه اورانیوم از کشور خارج نشود، بلکه در داخل ایران تحت نظارت سازمان ملل رقیق شود را پذیرفته است. اما این امر در عمل تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که توافق جامع‌تری حاصل شود. این مقام آمریکایی می‌گوید که تفاهم‌نامه مذکور «به جزئیات تمام مسائل هسته‌ای می‌پردازد».

دیپلمات‌های کشور‌های میانجی می‌گویند که این توافق چهارشنبه شب در مذاکرات بین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و علی الذوادی، همتای قطری او حاصل شد. گفته شده الذوادی به طور جداگانه بار‌ها تلفنی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ صحبت کرده است.

در همین حال، یک منبع آگاه به اکسیوس گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان جدیدترین اخبار قرار نگرفته و مجبور شده با رابط‌های خود در دولت ترامپ تماس بگیرد تا از جزئیات توافق در حال شکل‌گیری مطلع شود.

منبع: تایمز اسرائیل