رادیو ارتش رژیم صهیونیستی با تحلیل پیش‌نویس توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آن را ضربه‌ای مهلک به امنیت این رژیم خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد پیش‌نویس توافق در حال شکل‌گیری میان ایران و آمریکا که مفاد آن امروز در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، توافقی «بسیار بد برای اسرائیل» به شمار می‌رود.

خبرنگار نظامی رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ذکر کرد با فرض صحت این مفاد، سخن از ۴ بندی است که «بدترین بند‌ها برای اسرائیل» محسوب می‌شوند؛ نخستین بند این است که آمریکا آتش‌بسی را در لبنان فرض می‌کند و به این ترتیب، بر خلاف کامل منافع اسرائیل، میان جبهه ایران و لبنان ارتباط برقرار می‌سازد که این امر یک «شکست استراتژیک مطلق برای اسرائیل» است.

این رادیو ادعا کرد: بند دوم در این نکته نهفته است که تمام مسائل هسته‌ای اصلا شامل این توافق نمی‌شود، چرا که «ایران تنفسی در قالب رفع محاصره دریایی، عقب‌نشینی نیرو‌های آمریکایی و آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار پول به دست می‌آورد، پیش از آنکه حتی یک گرم از اورانیوم غنی‌شده خود را تحویل دهد؛ امری که به ایران انگیزه‌ای آشکار برای طولانی کردن مذاکرات توافق نهایی می‌دهد و فشار‌ها را بر آن کاهش می‌دهد.»

رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در ادامه آورد: «بند سوم روشن می‌کند که توافق نهایی شامل هیچ بندی برای محدود کردن برنامه موشکی ایران یا حمایت این کشور از متحدانش در منطقه نخواهد بود و این موضوع از همین مرحلهِ اولیه مورد توافق قرار گرفته است.»

این رسانه رژیم تروریستی اعلام کرد که این بند «به ایران اجازه می‌دهد قدرت خود را افزایش داده، سیستم‌های موشک‌های بالستیک خود را بازسازی کند و به حمایت از حزب‌الله و انصارالله بدون هیچ محدودیتی ادامه دهد، بدون اینکه اسرائیل در مرحله فعلی قادر به اقدام علیه آن باشد.»

این گزارش در پایان نتیجه گرفت: «بند چهارم و پایانی این است که توافق، پول‌های کلانی را به خزانه ایران سرازیر خواهد کرد که به ایرانی‌ها اجازه می‌دهد پس از ضربات سختی که دریافت کردند، بار دیگر قدرت خود را افزایش داده و بازسازی کنند؛ امری که ایران را تقویت کرده و احتمالات سرنگونی یا فروپاشی آن از درون را تضعیف می‌کند.»

منبع: المیادین

برچسب ها: ایران و آمریکا ، آمریکا و اسرائیل
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