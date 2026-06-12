باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا فیروزفر، عضو هیئت امنای و سخنگوی ستاد بازسازی حسینیه اعظم زنجان از برگزاری سومین جلسه ستاد بازسازی این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: سومین جلسه ستاد بازسازی حسینیه اعظم زنجان با حضور و ریاست استاندار زنجان، اعضای ستاد و مسئولان ذی‌ربط برگزار شد.

سخنگوی ستاد بازسازی حسینیه اعظم زنجان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در این زمینه افزود: دبیری این ستاد بر عهده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان است و در این جلسه، کمیته‌های پنج‌گانه ذیل ستاد گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را ارائه کردند.وی تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها از جمله بخش‌های اقتصادی و مولدسازی اقدامات مناسبی انجام شده و روند کار رضایت‌بخش بوده است، اما در برخی حوزه‌ها نیز نیاز به تسریع در اجرای برنامه‌ها و پیگیری‌های بیشتر وجود دارد.

فیروزفر با بیان اینکه موضوع توسعه و بازسازی حسینیه اعظم از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود، تصریح کرد: مقرر شد کمیته فنی ستاد، پیگیری‌های لازم برای نهایی‌شدن طرح توسعه حسینیه اعظم زنجان را با جدیت دنبال کند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات جلسه، حداکثر ظرف مدت ۴۰ روز آینده و پس از اخذ مصوبات لازم از کمیسیون ماده ۵، نقشه‌های مصوب طرح توسعه حسینیه اعظم زنجان در اختیار خادمان این مجموعه قرار خواهد گرفت.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان ابراز امیدواری کرد با نهایی‌شدن این مراحل، عملیات بازسازی و توسعه حسینیه اعظم زنجان هرچه سریع‌تر آغاز شود و این مجموعه مذهبی با شکوهی بیشتر و بر اساس نقشه‌های مصوب و کارشناسی‌شده آماده خدمت‌رسانی به عاشقان اهل‌بیت(ع) شود.