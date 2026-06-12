باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان اظهار کرد: برای احداث ۴ پارک جدید در شهرک منظریه ۲۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.
وی افزود: این پارکها با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی همراه هستند که پیش بینی میشود تا پایان تیرماه به بهره برداری برسند.
شهردار شهرکرد گفت: اجرای عملیات آسفالت معابر منظریه کلید خورد و ۱۰ هزار تن آسفالت برای خیابانهای این منطقه تولید شده است که تاکنون ۳ هزارتن در خیابانها توزیع شده است.
وی ادامه داد: اکیپ آسفالت شهرداری به مدت حدود ۲۰ روز در این محله مستقر خواهد شد.
واحدیان افزود: در این عملیات ۶ هزار تن آسفالت با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان توزیع و ۶۰ هزار متر مربع از معابر محلات منظریه نوسازی و آسفالت میشود.